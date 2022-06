Un programa con Inteligencia Artificial facilita las sentencias a las personas con discapacidad

El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV), junto a la Universitat Politècnica de València (UPV), ha desarrollado un programa con Inteligencia Artificial para facilitar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad y universalizar las sentencias con lectura fácil.



El presidente de la Sección de Derecho de la Discapacidad del ICAV, Antonio Borja, ha explicado, en la presentación de los avances del programa que ha tenido lugar este jueves en la sede del Colegio, que es un programa que fusiona el derecho, la tecnología y la justicia social.



El programa se ha creado a raíz de la Ley 8/2021, que se publicó el 2 de junio de 2021, y por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, y se ha instalado en los ordenadores de los jueces,.



Borja ha adelantado que se ha realizado una prueba clínica y "ha funcionado muy bien", y ha matizado que "el proyecto tiene como objetivo conseguir que las personas sean útiles y autónomas, haciendo posible que las sentencias con lectura fácil no se reduzcan a algo testimonial, sino que realmente lleguen a significar un avance en la consecución de los derechos de las personas con discapacidad".



Respecto al programa, se han incorporado cinco sentencias adaptadas y cinco no adaptadas, para que logre aprendérselas, con el objetivo de que dentro de un año se pueda eliminar a la persona que adapte las sentencias y lo haga el propio sistema. "El primer año queremos abordar las sentencias civiles y en el segundo año esperamos que ya estén todas las sentencias validadas", ha añadido.



La notaria en Castellbisbal-Barcelona y directora de la Fundación Aequitas, Almudena Castro-Girona, ha remarcado que "es una ley para todas las personas mayores de edad, no solo para gente con discapacidad, ya que va orientada a apoyar a las personas que tengan dificultad en el ejercicio de sus capacidades jurídicas".



Castro ha señalado que se trata de "hacer todo lo posible para no invalidar a las personas y no quitar a nadie de la posibilidad de ejercitar sus derechos ", por ello ha hecho referencia a la Ley 8/21 y la ha calificado como una ley "llena de retos".



Aunque ha asegurado que el ordenamiento jurídico da las herramientas para que cada caso no se solucione de la misma manera y se cree un "traje a medida" en función de las circunstancias de cada persona con discapacidad.



El magistrado del TSJ de Navarra, vocal del CGPJ y Presidente del Foro de Derecho y Discapacidad del CGPJ, Juan Manuel Fernández, ha recordado que es una ley necesaria "que manifiesta que la potenciación de la autonomía de la voluntad es conciliable con la tutela judicial".