El primer año de vacunación anticovid demuestra su eficacia en residencias valencianas

El primer año de vacunación frente a la covid-19 ha demostrado su eficacia en las residencias de mayores, donde desde marzo de 2021 han fallecido 47 personas, que supone el 2,65 % del total de fallecidos en estos centros desde el principio de la pandemia.



Así lo destaca el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios de Atención a la Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte), José María Toro, en un comunicado donde afirma que desde que se completó el proceso de vacunación "los casos graves y los fallecimientos se han reducido de manera importantísima".



El 27 de diciembre de 2020 se comenzaron a administrar las primeras dosis frente a la covid-19 en las residencias de personas mayores de la Comunitat Valenciana y las vacunas han sido eficaces para proteger a las personas más vulnerables.



Según Aerte, a pesar de que los meses de enero y febrero de este año fueron "los más duros de la pandemia", tanto en los centros como en el conjunto de la sociedad valenciana, debido a la explosión de casos tras la pasada Navidad y a que la vacunación no estaba desplegando todavía toda su eficacia, "el resultado desde entonces no deja lugar a ninguna duda".



Aunque el proceso de vacunación empezó a finales de diciembre, Aerte no da por terminada su primera fase hasta finales de febrero, ya que para llegar a todas las residencias se requirieron varias semanas y la eficacia se desplegaba, en la mayoría de los casos, a partir de cuatro semanas desde la primera dosis.



Según Toro, en la actualidad se está finalizando el proceso de aplicación de la tercera dosis de la vacuna a los profesionales de centros sociosanitarios, aunque faltan los centros de día, los servicios de ayuda a domicilio y las viviendas tuteladas.



Las personas mayores usuarias ya acabaron de recibir esta dosis durante el mes de octubre.



Durante toda la pandemia, según Toro, han sido varias las declaraciones vinculando de alguna forma "el resultado trágico en residencias al modelo de atención existente, a pesar de que los datos sobre tasas de mortalidad eran similares en estos centros que los generales para personas mayores de 80 años de la Comunitat".



Al respecto, Aerte considera que la eficacia de la vacunación "contradice" de nuevo ese planteamiento: "Ahora vemos que las mismas residencias, sin cambios esenciales, soportan mucho mejor la crisis sanitaria gracias a la vacuna".



Esto, señala José María Toro, "creemos que refuerza la idea de que la clave no estaba en el modelo residencial sino en la atención sanitaria a las personas que residen en estos centros".

Por otra parte, la última actualización de datos del Imserso sobre la covid-19 en residencias en España señala que en la Comunitat Vlenciana ha habido un fallecimiento en residencias de personas mayores y dos en residencias de personas con discapacidad en la semana del 13 al 19 de diciembre.



En el mismo periodo, se han detectado 91 casos en los centros residenciales valencianos, de los cuales 64 han sido en centros de personas mayores y 27 en centros para personas con discapacidad