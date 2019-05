El presidente de los autónomos pide que Podemos no entre en el gobierno

Pero no es la única petición para los políticos. Para el líder de la mayor asociación de autónomos es evidente que estamos ante un parón económico, que de momento es una simple desaceleración pero que nadie es capaz de acertar si derivará en algo más, es decir en una crisis más profunda como las del 2007, y por eso pide que se controle el déficit, que no se dispare el gasto público, y sobre todo, que no se “fría” a impuestos ni a trabajadores ni a empresarios.

Y hablando de impuestos, Amor lamenta la imagen que se está dado en al opinión publica sobre los empresarios, ya que parece que sobre todos ellos planee la sombra de duda de si pagan los impuestos que toca. No cita expresamente lo ocurrido en los últimos dias con Amancio Ortega, pero si dice que la cuestión preocupa y mucho.

Otro ejemplo de que se pone en duda la honradez empresarial es la nueva normativa que obliga a fichar en los trabajos para computar cualquier hora extra. Dice Amor que hay que perseguir el fraude pero que eso de firmar al entrar y al salir es decimonónico, algo propio del siglo pasado, que nada tiene que ver con la mayoría de trabajadores que se dedican a trabajar en la calle y que permanecen en todo momento conectados gracias a las NNTT