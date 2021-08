Almirante Cadarso-Conde Altea se hace con el premio al Ninot indultat 2021

La comisión fallera de Almirante Cadarso-Conde Altea se alza con el premio al ninot indultat infantil en la edición de 2021. La falla, que repite galardón tras ganarlo también en 2020, ha ganado con la escena "Batalla de flors", una obra del artista Enric Ginestar con diseño de Miguel Santaulalia que integra el monumento "És molt guai tindre un bonsai".

La figura se salvará del fuego en la cremà del día 5 tras lograr un total de 4.160 votos de los 15.630 emitidos por los visitantes a la Exposición del Ninot de este año. En segunda posición, con 1.337 votos, ha quedado el ninot de la Falla Exposición-Micer Mascó, del artista Joan S.Blanch, mientras que el tercero ha sido para la escena presentada por la falla Duque de Gaeta-La Pobla de Farnals, con un total de 918 votos.

Ja tenim ninot infantil indultat! Enhorabona a l'artista Enric Ginestar i a la comissió d'Almirall Cadarso-Comte d'Altea! ????

Especialment emotiu l'homenatge a una tradició com la Batalla de Flors enguany que no l'hem poguda disfrutar per la pandèmia. Ni el foc acabarà amb ella!?? pic.twitter.com/zcscpgPIhW