El PPCV se suma al manifiesto 'No als Països Catalans'

El PPCV se adhiere y respalda el Manifiesto “No las Països Catalans”, según ha anunciado este jueves su vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura, María José Ferrer San Segundo, quien ha afirmado que la formación popular "participará activamente en la campaña".



Lo hará, según ha explicado, "extendiendo esa recogida de adhesiones a afiliados o simpatizantes del PP y a los vecinos de toda la Comunidad Valenciana que quieran sumarse a ese compromiso cívico".



Ayer tarde tuvo lugar el acto de lectura del manifiesto e inicio de la recogida de firmas en el Ateneo Mercantil de València, organizado por Lo Rat Penal, la Real Academia de Cultura Valenciana RACV, el Ateneo Mercantil de Valencia, y la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes (Casino de Agricultura).







Ferrer San Segundo ha indicado que “la aceleración y escalada en la ofensiva de extensión a nuestra Comunitat de los inconstitucionales Països Catalans, ha convertido en necesaria, e inaplazable, una respuesta cívica, serena, comprometida y fiel a los valencianos, que ponga freno a ataques, apropiaciones, manipulaciones e injerencias, diciendo, alto y claro: Basta ya”.



La responsable popular ha denunciado “el silencio cómplice y la pasividad protectora del president de la Generalitat Ximo Puig, el Consell y los alcaldes de los ayuntamientos gobernados por el Compromís y PSPV, ante la ofensiva que se viene intensificando por autoridades, canales oficiales y satélites de la Generalitat de Catalunya, encuadrada en el marco del ‘procés’ independentista".



"No solo no defienden con lealtad la identidad e intereses de los valencianos, sino que además financian con subvenciones, año tras año, a quienes no respetan nuestra autonomía e idiosincrasia", ha concluido.



El manifiesto está promovido por cuatro entidades, la Real Academia de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, el Ateneo Mercantil de Valencia y la Real Sociedad Valenciana de Agricultura, y busca denunciar "el contumaz ataque" que sufren los valencianos "con las injerencias que utiliza el catalanismo expansionista", según fuentes de la organización.



El manifiesto exige a los poderes públicos "respeto a la voluntad claramente mayoritaria de los valencianos", recogida en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía, a "la historia multisecular como valencianos, nunca catalanes"; y a las raíces, señas de identidad y la "propia y diferenciada lengua valenciana".



Como portavoz de las entidades promotora, el jurista Luis Miguel Romero Villafranca ha afirmado en un comunicado que la sociedad civil valenciana "se siente atacada por el pancatalanismo más recalcitrante, y no amparda por los poderes públicos que debieran hacerlo", por lo que denuncia "esos ataques" y reclama "respeto".