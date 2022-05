La Policía Local de Valencia incorpora hoy 181 nuevos agentes

Un total de 181 nuevos agentes se incorporan este jueves a la Policía Local de València para reestructurar el cuerpo y permitir, en palabras del concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, "un cambio de paradigma absoluto que posibilitará la creación de la nueva policía de proximidad, con una mayor presencia policial en los barrios de la ciudad, pero también reforzará otras unidades y grupos estratégicos del cuerpo para atender los nuevos desafíos y retos que tiene València".

Según el acuerdo de la Junta de Gobierno del viernes pasado, los 181 policías que proceden del turno libre de la última convocatoria de 234 agentes se sumarán a 53 agentes que se incorporaron el año pasado procedentes del turno de movilidad y que ya están prestando servicio en la actualidad, ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

"La Policía de Barrio dará lugar a una nueva Policía de Proximidad que no sólo reforzará la presencia de agentes en los barrios de la ciudad. Nuestros barrios han cambiado, también nuestra sociedad, y la nueva Policía de Proximidad debe responder y atender las nuevas necesidades de una ciudad que ha cambiado mucho desde que nació aquella Policía de Barrio en los años 90", ha afirmado Aarón Cano.

????‍?? ????‍?? Últim assaig abans de la presentació demà en la plaça de l'@AjuntamentVLC Més agents per als nostres barris, per a aconseguir la millor convivència, per a potenciar les nostres àrees estratègiques amb les quals afrontar en la millor posició els reptes de futur de #Valènciapic.twitter.com/bRCc04a8yz