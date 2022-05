Piden 10 años para una madre acusada de prostituir a su hija menor de edad en Valencia

La Fiscalía Provincial de Valencia reclama una pena de 10 años de prisión para una madre acusada de favorecer y alentar a que su hija, menor de edad, acudiera de forma continuada a casa de un conocido para hacerle compañía, pese a que sabía que el hombre, ya fallecido (en enero de 2021, a los 78 años) abusaba de ella.

El juicio por estos hechos está previsto para este jueves en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, la procesada visitaba al hombre unas horas al día, le ayudaba a hacer la compra y le cuidaba, a cambio de cien euros a la semana.

La Fiscalía sostiene que, en fecha no determinada pero antes de mayo de 2019, la mujer envió a su hija, que tenía entre 11 y 15 años, para hacerle compañía al señor durante unas horas al día, a cambio de entre 10 y 50 euros, pese a que sabía que el hombre la sometía a tocamientos en sus partes íntimas y otras prácticas de tipo sexual.

El fiscal cree que la procesada era "conocedora de la situación expuesta, dado que la menor le manifestaba su incomodidad por lo que le sucedía cuando estaba con el hombre en su casa" y que ésta "no solo no puso fin a la situación, sino que alentaba a su hija a continuar con la misma y se enfadaba e incluso pegaba a su hija si no conseguía el dinero".

Esta situación se prolongó hasta mayo de 2019, cuando la Dirección Territorial de Igualdad y políticas Inclusivas de la Generalitat acordó, previa declaración de desamparo, el acogimiento residencial de la menor.

El fiscal añade en su escrito de acusación que "no consta que la menor sufriese ningún tipo de trauma por la situación padecida".

Además de la referida pena de prisión, el Ministerio Público reclama que se imponga el alejamiento de la madre respecto de su hija durante 12 años.