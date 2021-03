El Pp pide a Puig el cese de Oltra por ocultar el abuso de su ex marido a una menor tutelada

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha reprochado al PP que tienen la documentación sobre el caso del educador social condenado por abusos sexuales a una menor tutelada y les ha afeado que "no se han ocupado nunca de la víctima, desde luego es la niña".

Así ha respondido Oltra a la diputada del PP Elena Bastidas durante la sesión de control en Les Corts, a quien ha recordado que el miércoles registró una petición para comparecer y dar "todas las explicaciones" sobre esta caso.

El martes se publicó la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a su exmarido por abusos sexuales a una menor que entonces tenía 14 años en el centro donde trabajaba.

La consellera le ha afeado que el PP está haciendo un "uso muy machista de una relación personal que no tiene nada que ver".

Además, ha incidido en que esta semana se ha conocido otra sentencia del Supremo que "confirma cinco años de corrupciones de menores por haber prostituido a dos niñas del centro de Monteolivete". "Estas niñas no les importan", ha aseverado. "¿Estas niñas no son víctimas? Es feo lo que están haciendo, pero no se preocupen, que tendrán todas las explicaciones", ha manifestado.

En mi trayectoria política y personal siempre he dado la cara y en este caso no haré una excepción.



Acabo de presentar una petición de comparecencia en Corts Valencianes a petición propia relativa a la sentencia de la Audiencia Provincial de València que conocimos ayer. pic.twitter.com/eDxacOR4n3 — Mónica Oltra Jarque (@monicaoltra) March 24, 2021

Bastidas ha preguntado a Puig durante el debate que "si se enterara que una niña de 14 años ha sufrido abusos sexuales en un centro de menores tutelado por la Generalitat sacaría al abusador del centro o lo mantendría allí y sacaría a la menor". En ese sentido, le ha cuestionado si "aplaude", como señala la sentencia, que "hubiera hostilidad y absoluta falta de empatía hacia una niña de 14 años por parte de quienes estaban llamados a defenderla" y si "le parece correcto que fuera esposada y sin abogado".

Del mismo, la portavoz del grupo popular municipal, María José Catalá, también se ha referido a la sentencia durante s intervención municipal y ha señalado: "Me parece bochornoso que Compromís no pida perdón por lo que está pasando con el caso del exmarido de Oltra, no tanto por la relación familiar o no de la persona, abusador, del acosador, del agresor, sino porque la señora Oltra pretende ahora ser la víctima y ella no es la víctima de nada".

"La víctima es una niña de 14 años que denunció acoso, que sufrió la presión de la Conselleria de Igualdad y a la que ningún movimiento feminista militante de la izquierda, que tan feministas son en este Ayuntamiento, salió a defender", ha recriminado. En ese sentido, ha exigido a Oltra que "deje de hacerse la heroína" cuando "no se ha puesto del lado de la víctima" sino que "ha intentado doblegarla y que no llegara hasta el final en el proceso".

Asimismo, la portavoz de Vox, Ana Vega, ha recriminado a la vicepresidenta que su conselleria se encargara de "pedir un informe para desacreditar las palabras de esa niña, y la llamaron mentirosa, problemática y violenta". "'Yo sí te creo hermana', salvo si la acusación va dirigida a uno de los suyos, para ustedes, progres de Twitter y de salón, hay niños de primera y de segunda como también hay mujeres de primera y de segunda", ha afirmado.

"Como madre se me revuelven las tripas de pensar que se mantuvo a ese depredador con los niños, al verdugo condenado por abusos sexuales. Son nuestros niños, esa también era su niña señora Oltra", ha señalado.