La patronal valenciana pide bajar impuestos y defiende la gestión del Consell

El presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, ha pedido esta mañana que en lugar de aumentar la presión fiscal a las empresas, la receta es justo la contraria, es bajar impuestos. Ha sido en la llamada "Comisión de Reconstrucción" que se celebra estos dias en las Cortes Valenciana.

Navarro habla de "fiscalidad competitiva". Y es que opina que "el incremento de la carga fiscal no sólo reduciría los niveles de competitividad para las empresas radicadas en la Comunitat Valenciana sino que tendría unos efectos negativos sobre la demanda agregada, la actividad y el empleo. Aligerar la factura fiscal y equiparar la carga tributaria a la vigente en otros países europeos es clave". Y en ese sentido, Navarro les ha dicho a los diputados que "no se pueden cuadrar las cuentas con parches impositivos. La carga fiscal de las empresas, de las empresas, ya es en nuestro país considerablemente superior a la media europea".

Por eso, ha continuado Navarro, "el camino para mejorar la economía no puede ser el aumento de la presión fiscal a las empresas. Serán los incrementos de productividad y competitividad los que mejoren los ingresos fiscales, los que aporten mayores recursos para las mejoras en sanidad, educación y asuntos sociales. Esa es la dirección y no al revés".

Y es que la labor de recontrucción económica tras la pandemia va a ser titánica. A fecha de hoy más de 410.000 trabajadores se hayan visto afectados por un ERTE, y -augura Navarro- "muchas empresas se vean abocadas al cierre".

Lo primero, es volver a la normalidad lo antes posible. Desde la patronal se insiste en que "ahora que parece que la peor parte de la crisis sanitaria ha pasado, desde la responsabilidad y tomando como base el compromiso social, es momento de emplearnos a fondo en la crisis económica". Y la receta en situaciones de emergencia como esta es "priorizar la economía y la sociedad sobre la política, y el interés general sobre el particular".

Por eso, para volver a la normalidad cuanto antes, Navarro ha pedido que "con datos objetivos, monitorizando cómo avanzan los contagios, con inteligencia artificial, con transparencia, con seguridad, será más fácil vencer el miedo al contagio y recuperar poco a poco la normalidad. Tenemos que tener la convicción de que la Comunitat Valenciana es un espacio seguro para trabajar, para comprar, para viajar…"

Otras de las recetas que la CEV ha querido incorporar al discurso son mantener los niveles de renta, asegurar que ningún desempleado o autonómo quede atrás, o adelgazar la estructura política del Consell, entre otras.