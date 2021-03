La parroquia más pobre de Valencia ayuda a los bares, restaurantes y cafeterías de su entorno

La Parroquia San Vicente Ferrer y la Asociación San Vicente Ferrer Playa saben los difíciles momentos por los que pasan bares, restaurantes y cafeterías, y de ahí que han ideado echar una mano y mostrar su compromiso con uno de los sectores más castigados por las restricciones y limitaciones a que obliga esta pandemia.

La semana pasada, por ejemplo, entregaron un lote de productos de productos de higiene y limpieza en varios comercios y negocios, entre ellos, el Bar Canyamelar; Café al Forn; Bar Jamoneria Savaná; La Esencia de Nerea; El Rinconcillo; Rey de Cañas; Calma Beach; La Revoltosa, A tu Vera, Cafetería Sweetmix, Cafetería TOTS, Bodega GIMENO; Ca' Tere, Helados Venecia; Restaurante Brassa de Mar; Lindara Restobar; Restaurante Balandret; Restaurante La Barraca y Restaurante Chicote.

Desde la asociación, Iñaquí González explica que los beneficiados han mostrado "un enorme agradecimiento" y que este servicio de voluntariado se presta "como muestra de agradecimiento y solidaridad con un sector, reitero, muy afectado por este tiempo de cierre y pandemia que estamos viviendo y sufriendo todos, unos más que otros pero en definitiva, todos".

Se les lleva un lote de productos de limpieza y de higiene, pero además "se les regala algo que mucho mejor: confianza, amistad y hacerles ver que tanto la Parroquia como el Altar, en estos momentos de dificultad está con ellos".

Un esfuerzo que "merece la pena" sobre todo a ver la sonrisa y la respuesta que los voluntarios reciben.

Y como botón de muestra, esta es la respuesta que via e-mail llegó a la asociación:

Dice así: "No tenemos palabras para agradecer que os hayáis acordado de la hostelería y de Tots en estos momentos tan complicados. Gracias, gracias y mil gracias por vuestra labor por el barrio, tanto a D. Pablo y la parroquia San Vicente Ferrer. Y como no a la Asociación San Vicente Ferrer Altar Playa. Mil gracias! Sabéis que ésta es vuestra casa".

Esta semana han proseguido los repartos.