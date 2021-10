Padres y docentes anuncian un recurso ante el TSJCV para frenar la "imposición del valenciano"

Liderados por las plataformas AMPAS Vega Baja y Docentes por la Libertad Lingüística, distintas asociaciones de padres y de profesores van apresentarán en los próximos días un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) contra las resoluciones de los proyectos lingüísticos que conllevan la "imposición del valenciano".

Así lo ha anunciado el profesor y miembro de la plataforma Docentes por la Libertad Lingüística Miguel Ángel Robles, quien considera que el Gobierno valenciano "va directamente en contra de los derechos que consagra el estatuto valenciano y que desarrolla la ley de uso y enseñanza del valenciano en los territorios de predominio lingüístico valenciano".

Padres y profesores lamentan que la Ley de Plurilingüismo porque «pretende extirpar el español de nuestro sistema educativo». En concreto, el recurso que ahora se anuncia se dirige contra las resoluciones de los proyectos que fueron aprobados por la Conselleria de Educación sin el consentimiento de los padres.

Los proyectos son el documento en el que se recoge el peso que tendrá cada lengua oficial en las diferentes etapas con un mínimo del 25% de horas en castellano y valenciano y un 15% en inglés (10% en Bachillerato). Cada centro tenía que presentar el suyo aprobado por el consejo escolar. Con esta medida el peso del valenciano será cada vez mayor en una comarca, según recordó Álvaro Mellado de la asociación de Ampas de la Vega Baja, donde existe la exención lingüística. Mellado explicó que los centros han rechazado estos proyectos porque establecen que una parte de las asignaturas sean en valenciano. En cambio, la Conselleria de Educación «los ha terminado por imponer» pese a la oposición de los padres.





Para las plataformas, éste es un paso más en la lucha para frenar la Ley de Plurilingüismo iniciada en la multitudinaria manifestación celebrada en 2019 en Orihuela.

Por otro lado, Robles ha criticado que el Gobierno valenciano "no haya respondido al recurso de alzada presentado por casi mil familias contra estos proyectos lingüísticos". "Queremos recordar a los políticos que no son nuestros jefes, son personas delegadas para la gestión de lo común y, una vez elegidos, lo son en nombre de todos por lo que tienen el deber de responder por sus actuaciones, máxime si han sido exigidas por vía judicial como hemos hecho nosotros. No hacerlo es una forma de despotismo y desprecio hacia los ciudadanos", ha continuado Robles antes de informar de que la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística se ha constituido como entidad jurídica en el Registro Nacional de Asociaciones.

Las entidades consideran que con estas decisiones se están violando tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía, y en este sentido, recuerdan que el Constitucional ha señalado que «el castellano no puede dejar de ser lengua vehicular y de aprendizaje».