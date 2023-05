Pacientes del hospital Clínico de Valencia esperan hasta 80 horas en urgencias

80 horas, más de tres días, esperando en un pasillo cualquiera de unas urgencias hospitalarias a que te den cama. Es la denuncia del sindicato Satse respecto del hospital Clínico de Valencia cuyo personal asegura estar en situación límite por tener que multiplicarse por dos.

En concreto, según el sindicato harían falta otras 60 enfermeras y 30 auxiliares para llegar a la ratio de pacientes que aconseja el Ministerio. Estaqs son las cuentas: en el Hospital Clínico hay 6 equipos de enfermeras y técnicos auxiliares que cubren los diferentes turnos a lo largo de toda la semana. Cada equipo consta de 10 enfermeras y 5 técnicos. Pues bien, según el estudio que el Sindicato de Enfermería ha realizado siguiendo los parámetros marcados por el Ministerio, y que hizo llegar a la Dirección del hospital a principios de año, en cada uno de estos equipos serían necesarias 10 enfermeras y 5 técnicos auxiliares más. Esto se traduce en que son necesarias un total de 60 enfermeras y 30 técnicos más en Urgencias para poder ofrecer una adecuada calidad asistencial a los usuarios.

Y esa falta de personal la pagan los estresados profesionales pero -sobre todo- los pacientes. Vicente Gómez, portavoz del sindicato, explica que "un pasillo de urgencias es un lugar hostil. Hay poco espacio y a veces el enfermo de tu lado tiene que recibir reanimación o inclñuso muere. No dejan entrar a tus familiares y asi esperas horas y horas, cuando además no te encuentras bien y por eso has acudido"

Y si esto ya es grave de por si, mucho peor que a las incomodidades tercermundistas unamos posibles fallos médicos, "incluso graves", porque los profesionales no dan abasto. Lo ha reconocido abiertamente en los mkicrófonos de COPE, Cristina, una de las enfermeras.

Y una última crítica destapada por el sindicato: estamos ante un problema estructural que no solo se da cuando en invierno hay un pico asistencial por gripe sino que ya se da en cualquier momento del año sin necesidad de que haya una especial presión por número de pacientes.

En un comunicado Satse explica que esa falta endémica de personal de enfermería se le sumaría una falta de organización en el sistema de altas, que se concreta en aspectos como: Falta de personal para gestionar las altas de los pacientes en las plantas, lo que retrasa todavía más que suban a los diferentes Servicios del hospital los enfermos que esperan para ingresar en las Urgencias, desfases en el número de pacientes que ingresan para ser operados a través del programa de autoconcierto (reducción de la lista de espera quirúrgica), lo que provoca que haya menos camas disponibles en el hospital de las que se prevén, y finalmente, a muchos pacientes a los que se va a operar se les realiza las pruebas de pre-operatorio en las Urgencias, en lugar de en Consultas Externas donde deberían hacerse, lo que aumenta el número de pacientes que son atendidos en Urgencias.