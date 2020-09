Pablo Casado pone a Rita Barberá como ejemplo de las "condenas de telediario" que quedan en nada

El líder del PP, Pablo Casado, ha explicado en el programa de Carlos Herrera que su partido tiene "experiencia" con las "penas de telediario" en casos que luego "quedan en nada". En este punto, ha recordado lo que pasó con la ex alcaldesa de València, Rita Barberá, el ex presidente del Gobierno murciano, Pedro Antonio Sánchez, o la ex alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro.

Casado ha afirmado que la operación Kitchen, que investiga el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, "por ahora" no le preocupa porque el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez es el "único imputado" y "no está afiliado" al PP. La Fiscalía ha solicitado la imputación en este caso de la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, y del ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz.

"Si esas informaciones un juez dice que se han demostrado y hay alguna persona que tenga algún tipo de culpabilidad, no solo me preocupará sino que me ocupará", ha garantizado, para agregar que será entonces cuando tomará las medidas que contemplan los Estatutos del PP.

Tras recordar que su compromiso con la regeneración fue "clave" en el Congreso extraordinario del PP que le aupó a la presidencia del partido, Casado ha recalcado que entonces se comprometió a "soltar amarras con cualquier conducta no ejemplar" en el pasado. Eso sí, ha añadido que también dijo entonces que estaba "orgulloso" del PP y que "no iba a ser justiciero".

El líder del PP ha señalado que en este caso solo hay un "mero escrito de la Fiscalía" que "lidera" Dolores Delgado, "una exdiputada socialista envuelta en un escándalo de escuchas, extorsiones policiales a empresarios, periodistas y jueces".

"Lo que pido es que el mismo rasero se tome para todos", ha demandando, aludiendo al 'caso de los ERE' o el caso Filesa que afectaron al PSOE. De la misma manera, ha hecho referencia a las declaraciones del "ex tesorero" de Podemos"diciendo que hay una trama peor que Filesa o Gürtel" en el partido morado.