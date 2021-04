Oltra suaviza las restricciones en las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana

La conselleria de Igualdad ha adaptado la resolución sobre el funcionamiento y las medidas de prevención y protección de la COVID-19 en las residencias a la nueva realidad que aporta la finalización de la vacunación en la iunmensa mayoría de los centros.

Por ello, se aligeran algunas medidas para tratar de que se parezca lo más posible a la normalidad que había antes de la pandemia. No obstante, las instrucciones siguen teniendo en cuenta los niveles de alerta epidemiológicos y, evidentemente, el porcentaje de vacunación de cada centro.

SALIDAS

Por tanto, las personas que viven en residencias de personas mayores podrán realizar otra vez salidas ordinarias del centro de manera normal –pero con las medidas de higiene y mascarilla— siempre que el nivel de alerta permanezca en los grados 1 y 2. No obstante, los municipios con nivel de alerta 3 y 4 estas salidas de carácter ordinario, con o sin pernoctación, solo serán posibles si el centro cuenta con una vacunación completa o de al menos el 95 por ciento de las personas usuarias y trabajadoras. En el caso de los centros con vacunación incompleta quedarán suspendidas a partir de nivel 3 de alerta.

Así se determina en la resolución que la Conselleria está ultimando y que publicará esta misma semana.

De esta manera, mientras se mantengan bajos los niveles de alerta epidemiológica, se facilita y mejoran hechos que antes de la pandemia eran cotidianos. Las salidas de la residencia ya no requerirán de pruebas diagnósticas ni cuarentena adicional posterior. No obstante, se mantiene la obligatoriedad de extremas la higiene y portar la mascarilla.

VISITAS

Por lo que se refiere a las visitas, se elimina el límite de familiares que acudan al centro cuando el municipio esté en nivel de alerta 1 o 2, aunque se mantiene la obligación de solicitar cita previa y de que los encuentros se mantengan preferiblemente en espacios abiertos y siguiendo las medidas de higiene y protección.

Los centros en nivel de alerta 3 y 4, que cuenten con una vacunación completa, podrán mantener las visitas de manera escalonada a lo largo del día de una persona familiar, tutora o afín o de hasta 3 en el caso de personas convivientes, con cita previa. Además, podrán entrar juntas y será de una duración máxima de 1 hora y al menos una vez a la semana, con el fin de facilitar la relación familiar. Los centros con vacunación incompleta permitirán la visita de una única persona.