Oltra reaparecerá en público la semana que viene en la presentación de un libro

La exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra reaparecerá en público el próximo 1 de diciembre en la presentación del libro "Tercera edició: sexe, llibres i lawfare", de su compañero en Compromís y secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu.

Así lo ha dado a conocer el propio Nomdedéu en sus redes sociales, donde ha anunciado que Oltra le acompañará en esta presentación, el próximo 1 de diciembre a las 19 horas en la librería Fan Set, del Centre Octubre de Cultura Contemporània, en València.

Oltra se encuentra desaparecida de la vida pública desde que dimitió de sus cargos el pasado 21 de junio, cinco días después de que fuera imputada por la gestión que hizo la Conselleria de Igualdad de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la entonces vicepresidenta.

Denunció entonces que por su dimisión estaba provocada por una "infamia política, jurídica y mediática", de la que acusó a la extrema derecha, y lamentó que con su salida "ganan los malos".

Desde entonces, únicamente se le ha podido ver cuando acudió al juzgado en septiembre para declarar por el supuesto encubrimiento en la Conselleria que dirigía de los abusos sexuales a esta menor.

Hui, Dia del Llibre en Valencià, és bon dia per anunciar que el dia 1, a les 19 a la Llibreria Fan Set, al CCC Octubre, @monicaoltra m’acompanyarà en la presentació de TERCERA EDICIÓ: sexe, llibres i lawfare d’@OnadaEdicions. Us hi esperem. pic.twitter.com/fxIxQsnKiN