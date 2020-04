Oltra insiste en la propuesta de desescalar por departamentos de salud

El gobierno valenciano da por seguro que durante el desescalamiento que se ha iniciado al confinamiento total habrá rebrotes, que tocará dar un paso atrás en las polémicas fases que ha previsto el gobierno central, y que para entonces, aspira a que las medidas que haya que tomar se hagan por departamentos de salud, porque si ese nuevo brote se localiza a tiempo, no tiene sentido volvera meter en casa a alguién que vive a muchos km del problema.

Y es que la realidad es mucho más compleja de lo que supone un límite provincial. Nada tienen que ver la zona costera con el interior ni los grandes núcleos urbanos con los municipios menos poblados, y donde primero se va a detectar cualquier recaída epidemiológica es en el hospital de turno.

El Ministerio de Sanidad se ha mostrado dispuesto a aceptar la propuesta de la Comunitat Valenciana siempre que se cumplan los requisitos sanitarios marcados por el Gobierno, especialmente en la restricción de la movilidad. También se deberán cumplir otros criterios epidemiológicos, sanitarios y económicos, que se deberán analizar.

Por su parte el gobierno valenciano afirma que en unos diez días estará en condiciones de cumplir todas las exigencias que se le planteen y que presentará propuestas propias a cada una de las fases de desescalada.

Recordar, que cada fase de las previstas por el gobierno central durará dos semanas y se avanzará a la siguiente etapa si los indicadores sanitarios apuntan que es posible continuar. Después se pasará a la etapa de la "nueva normalidad" en la que continuarán las medidas de control y el uso de material preventivo.

FASE 0 - 4 DE MAYO

- Apertura de locales de pequeño comercio, bajo cita previa, para la atención individual de clientes. Entre ellos, también los restaurantes con servicio a domicilio. No se podrá consumir en el local.

- Apertura de entrenamientos individuales de deportistas profesionales y federados. También la de las ligas profesionales.

En la fase cero se permitirán "pequeños resquicios de actividad económica", con la apertura de pequeños locales y establecimientos con cita previa para la atención individual de clientes, como por ejemplo la apertura de restaurantes con servicio de comida para llevar a domicilio, sin consumo en local y con la "máxima" protección, o la apertura de entrenamientos individuales y entrenamiento básico de ligas profesionales.

FASE 1 - 11 DE MAYO

- Apertura de pequeños comercios bajo estrictas medidas de seguridad. No podrán abrir los centros comerciales.

- Se permitirá la apertura de bares y restaurantes con terrazas con un 30% de ocupación.

- Los lugares de culto podrán abrir, pero con solo un tercio de su aforo.

- Se podrán abrir hoteles y alojamientos turísticos, pero no sus zonas comunes.

Con la fase 1, que se iniciará el 11 de mayo, se producirá el inicio parcial de actividades, con la apertura del comercio bajo y pequeño con condiciones "estrictas" de seguridad, excepto los centros o grandes parques comerciales donde son más probables las aglomeraciones.

Para esta fase se recoge la apertura de terrazas en la restauración con una limitación de la ocupación del 30% y en hostelería una fase inicial de apertura excluyendo las zonas comunes y con determinadas restricciones fijadas por Sanidad. Además, los locales se abrirán con un horario preferente para mayores de 65 años, que será un colectivo prioritario, así como el sector agroalimentario y los lugares de culto abrirán con un foro de un tercio. También se prevé la apertura de centros de alto rendimiento por turnos y el entrenamiento medio en ligas profesionales.

FASE 2

- Apertura de locales de restauración en el interior con una ocupación de un tercio de su aforo, pero solo para servicio de mesas.

- Se permitirá visitar monumentos, salas de exposiciones o de conferencias, pero con restricciones de aforo también de un tercio de su capacidad.

- Se podrán celebrar eventos culturales (conciertos, por ejemplo) en lugares cuyo aforo no supere las 50 personas, con limitación de un tercio de su capacidad.

- Al aire libre se permitirán conciertos cuando el aforo no supere las 400 personas y sean sentadas.

- Se reabrirán cines, teatros y auditorios, así como espacios similares que tengan una butaca asignada, pero con una limitación de aforo de un tercio.

- Se podrá acudir a los lugares de culto, pero estos solo podrán admitir el 50 % de su aforo

Para la fase 2 se contempla la apertura del espacio interior de locales con un aforo de un tercio y solo para el servicio de mesas, el inicio del curso escolar en septiembre y la reanudación de la caza y pesca deportiva.

También volverá el ocio y la cultura, con cines, teatros y auditorios con butacas preasignadas y la limitación de aforo a un tercio, y actividad de monumentos y exposiciones, conferencias con un tercio de aforo, al tiempo que se podrán celebrar actos y espectáculos culturales con menos de 50 personas.

FASE 3

- Flexibilidad de medidas de movilidad general.

- Límite del 50% del aforo en comercios y distancia mínima, obligatoria, de dos metros.

- En el sector de la restauración se irán levantando medidas restrictivas de aforo y ocupación, aunque seguirá siendo obligatoria la distancia mínima de seguridad.

- Se recomienda el teletrabajo hasta esta fase.

En esta fase, la última hasta recuperar la Nueva Normalidad, una vez que se cumplan los marcadores requeridos, se flexibiliza la movilidad general, si bien se mantendrá la recomendación del uso de la mascarilla fuera del hogar y en los transportes públicos.

En cuanto al ámbito comercial, se limitará el aforo al 50% y se fijará una distancia mínima de dos metros.

En la actividad vinculada con la restauracion, se suavizan algo más las restricciones de aforo y ocupación, si bien se mantienen estrictas condiciones de separación entre el público. Se flexibilizará la movilidad general, con la recomendación del uso de mascarilla especialmente en el transporte público.

FASE 4

Nueva normalidad