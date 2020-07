Octavo dia consecutivo sin fallecidos por coronavirus en la Comunitat con nuevos brotes en Gandía y Santa Pola

Por octavo día consecutivo la Comunitat Valenciana no ha registrado ningún fallecido por coronavirus. De este modo, el total de defunciones desde el inicio de la pandemia se mantiene en 1.476 personas.

Durante la última jornada se han confirmado 23 nuevos casos, que sitúan la cifra total de contagioos en 11.861 personas. De los nuevos casos 5 son en la provincia de Castellón, 3 en la provincia de Alicante y 15 en la provincia de Valencia. Además, hay que sumar dos casos no asignados anteriores.

Por otro lado y desde la actualización de ayer se han registrado 60 altas médicas a pacientes con coronavirus, por lo que el total de personas curadas asciende ya a 17.499 personas. De esta forma, en estos momentos quedan activos 299 casos, lo que supone un 1,55% del total de positivos.

En cuanto a la situación hospitalaria, a día de hoy hay un total de 67 personas ingresadas en algún centro sanitario de la Comunidad, 4 de ellos más graves y precisan atención en UCI.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus suma 504.365 de las cuales 375.571 han sido a través de PCR y 128.794 a través de test rápido.

Una de las mejores noticias del dia nos llega desde las residencias de mayores que no registran ningún fallecimiento desde el 25 de junio, por lo que se acumulan 20 días seguidos sin defunciones por coronavirus en estos centros. En estos momentos hay algún caso positivo en 6 centros (5 en la provincia de Valencia) y no se tiene constancia de ningún contagio en las últimas horas.

Y respecto a la actualización de brotes Salud Pública ha detectado un brote de origen familiar en la localidad de Gandía que se ha extendido a sus contactos sociales y, hasta el momento, suma 10 casos positivos. Se están estudiando todos los contactos para llevar a cabo una búsqueda activa de casos. Y por otra parte, una comida de empresa ha sido el inicio de un brote de ámbito laboral en la localidad de Santa Pola. De momento son 4 los trabajadores que han dado positivo.