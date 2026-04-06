El nuevo rincón de Jávea abre en Valencia para traer sus arroces y el sabor más auténtico de la Marina Alta

El verano eterno de Jávea encuentra un nuevo puerto en Valencia. El restaurante Escama ha inaugurado su tercer establecimiento en la Avenida Cortes Valencianas, 26, una de las zonas con mayor desarrollo urbano y hotelero de la ciudad. El proyecto prosigue así su recorrido manteniendo intacta su esencia original: trasladar al comensal a ese verano infinito que define la vida junto al Mediterráneo, aunque con una propuesta gastronómica que supone un salto de calidad.

El producto de la Marina Alta y los arroces son los protagonistas de la carta de 'Escama' en una avenida que divide las zonas de Beniferri y Benicalap. Se trata de uno de los polos urbanos con mayor actividad de Valencia, donde se dan cita hoteles, residencias, oficinas y grandes espacios de eventos, como el Palacio de Congresos o el futuro Nou Mestalla.

Podemos aportar algo muy interesante a la zona: producto de calidad y una experiencia auténtica"” Fundadores de 'Escama'

¿QUÉ PUEDO PROBAR SI VOY?

La cocina de 'Escama' mira hacia la Marina Alta y a la riqueza de su despensa. Mar y huerta se dan cita en una carta que mantiene muchas de las recetas que ya han conquistado a los comensales en sus otros locales: tapas para compartir, platos para disfrutar en grupo y una selección de arroces secos y melosos. A estos clásicos se suman también incorporaciones como la pasta fresca, el secreto ibérico o los canelones.

'Escama' local

Como añadido a su carta habitual, el restaurante ofrece un menú del día por 15,90 euros, que incluye arroz entre sus opciones principales. La propuesta busca democratizar uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía valenciana.

Una casa de pescadores en plena ciudad

Si la cocina es el alma del proyecto, el interiorismo de 'Escama' es el hilo conductor que transporta al visitante directamente a la costa de Jávea. El restaurante cuenta con dos plantas y capacidad para más de 120 comensales, distribuidos en distintos ambientes.

Destacan rincones singulares como la bodega, concebida como reservado, la Cueva del Moro o la zona interior de la casa de pescadores. Otro guiño simbólico es la famosa puerta azul de la Cala del Portitxol, uno de los iconos más reconocibles de Jávea. Quien la atraviese descubrirá uno de los espacios más especiales del restaurante, en una especie de pequeño viaje sensorial a la costa alicantina.

Solomillo de vaca a la pimienta con patatas

La esencia de 'Escama' es una evocación, una forma de capturar ese momento del verano en el que el tiempo parece detenerse. La historia comenzó durante un paseo de los socios y amigos Juanmi Iborra, Fredy Zapater y Javier de Toro por la Cala del Portitxol. Tras el éxito de su restaurante original en Jávea (Avenida Libertad, 34) y su desembarco en Cánovas (Conde Altea, 22), el proyecto suma ahora un nuevo capítulo en Valencia.