Nueva jornada sin fallecimientos por coronavirus en la Comunitat Valenciana y solo quedan 5 pacientes en UCI

Buenas noticias porque otro dia más no se ha notificado ningún fallecimiento por coronavirus en la Comunitat Valenciana, por lo que el número total de fallecidos durante la pandemis se mantiene en 1.475 personas.

Por otro lado, sigue mejorando la situación hospitalaria y sigue en descenso tanto el número de personas ingresadas en los hospitales valencianos, que en estos momentos es de 52 pacientes, como de los pacientes más delicados que precisan tratamiento en Unidades de Cuidados Intensivos y que hoy solo son 5. Por provincias, en la de Valencia hay 24 ingresados, de ellos 2 en la UCI.

Al mismo tiempo, hay que contabilizar 101 altas que elevan ya a 16.817 el número de personas curadas desde el inicio de la pandemia. Por otro lado, este jueves se han confirmado 21 casos nuevos de coronavirus: 3 en Castellón, 2 en la provincia de Alicante, y 16 en la provincia de Valencia. Además, hay que sumar 3 no asignados anteriores.

De esta forma, en estos momentos quedan activos 308 casos, lo que supone un 1,6% del total de positivos.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus suman 459.989 de las cuales 335.928 han sido a través de PCR y 124.061 a través de test rápido.

Respecto a la situación en residencias sigue también mejorando y a día de hoy hay algún caso positivo en 7 centros (6 en la provincia de Valencia). En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 4 residencias en la Comunitat Valenciana (3 en la provincia de Valencia) y en este ámbito no hay que lamantar ningún nuevo contagio, ni de residentes ni de profesionales.