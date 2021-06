El nobel de Medicina Jules Hoffmann no ve ningún problema en recibir la segunda dosis de una vacuna diferente

El premio Nobel de Medicina de 2011 Jules Hoffmann ha considerado que "teóricamente" no tendría por qué representar "ningún problema" recibir una segunda dosis de la vacuna del coronavirus de una farmacéutica diferente a la primera.

Así se ha pronunciado el biólogo en la rueda de prensa de los premios Jaume I, donde participa este año como jurado. Hoffmann fue laureado en 2011 por sus aportaciones en el ámbito de la inmunología y las vacunas junto a Bruce Beutler y Ralph M. Steinman.

Hoffmann ha manifestado que no estaba al corriente de que existía esta controversia, ya que en Francia la tendencia es que la segunda vacuna sea del mismo tipo que la primera. No obstante, no ve por qué "cambiar tipos de vacunas sería perjuidicial".

El biólogo también ha remarcado que no estamos "al final del esfuerzo con el Covid-19". "Estamos disfrutando los beneficios del trabajo hecho sobre los anticuerpos mensajeros, pero muchos otros aspectos del virus no se han atacado todavía", ha explicado.

En este sentido, ha esperado que en dos o tres años se podrán desarrollar moléculas que puedan bloquear la proliferación del virus, como ha ocurrido con el VIH. También ha alertado de la falta de conocimiento respecto a la patología de la infección.

Sí se ha mostrado optimista respecto al aprendizaje con la pandemia: "Para la siguiente, que llegará, todos los esfuerzos que se han realizado nos van a servir para estar mejor preparados", ha manifestado, y ha destacado los avances que se han producido en los últimos 15 meses.