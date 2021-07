Muchos acreedores del Consell se irán de vacaciones con sus facturas cobradas

El Consell abonará un total de 80.559 facturas por importe de 1.030,6 millones de euros el 29 de julio gracias a la llegada del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ordinario del tercer trimestre y del extraordinario de julio, que está integrado en el Fondo de Financiación de las comunidades autónomas.



"Es cierto que la llegada del FLA nos permite saldar nuestros compromisos de pago con proveedores, pero es un instrumento de respiración asistida al que no deberíamos tener que recurrir si obtuviésemos los recursos que nos corresponden del sistema de financiación autonómica", ha señalado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, tras remarcar que "no es posible que la liquidez que inyectamos a las pymes de la Comunitat Valenciana y los recursos con los que facilitamos la recuperación económica de nuestro tejido productivo lleguen a través de un instrumento que aumenta nuestra deuda por ser una de las autonomías más perjudicadas por el actual sistema de financiación".



Soler ha reconocido que "este último año ha sido muy difícil para todos, y especialmente para las empresas, muchas de las cuales se han visto afectadas por las restricciones impuestas para frenar el avance de la pandemia", por lo que ha reiterado que "abonar sus facturas pendientes en el menor tiempo posible es una obligación del Consell para contribuir a paliar sus dificultades, al tiempo que seguimos avanzando con la máxima rapidez posible en la resolución de las ayudas del Plan Resistir Plus, con el que podrán obtener ayudas directas de hasta 200.000 euros".



Los pagos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública concentran la práctica totalidad de las facturas, el 90% (73.356 facturas), y el 57% del importe que ha recibido la Comunitat Valenciana del FLA. En concreto, aproximadamente 587,9 millones de un total de 1.030,6 millones, irá destinado a facturas sanitarias correspondientes a gastos de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública. En esta cifra se incluye también el pago de la facturación de junio de las farmacias que el Consell abonará en julio.



En los pagos del FLA se han incluido también 2.330 facturas por importe de 41,3 millones del ámbito educativo; 1.134 facturas por importe de 34,1 millones en materia de Igualdad y Políticas Inclusivas; 302 facturas por importe de 14,4 millones en materia de vivienda; 300 facturas por importe de 9,1 millones relacionadas con la agricultura y el medio ambiente; y 319 facturas por importe de 6,1 millones del área de justicia, entre otras.



Desde agosto del año pasado el Consell ha conseguido mantener su tasa de pago a proveedores, el conocido como PMP, por debajo de los 30 días que establece el límite legal.