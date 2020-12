El Metro congela sus tarifas para el 2021

La Generalitat mantendrá en 2021 los precios de los títulos de transporte público de Metrovalencia y TRAM d'Alacant, así como de los denominados títulos integrados. Esta decisión tomada por la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad tiene como objetivo "potenciar el uso de estos medios de transporte públicos y favorecer una política de movilidad al alcance de todos los ciudadanos".

Asimismo, en 2021 está previsto que se hagan efectivas, por parte de la Generalitat, las medidas necesarias para que todas las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas viajen de forma gratuita en Metrovalencia, TRAM d'Alacant, así como en los servicios de TRAM de Castelló y MetroBus, según ha recordado la Generalitat en un comunicado.

Este bono está previsto que se gestione y tramite a través de la red de centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género de la Comunitat Valenciana.

Por otra parte, el pasado 1 de mayo se comenzó a aplicar por parte de FGV una modificación en la que se incluyó que todas las paradas del tranvía de Metrovalencia se integraran en la zona A.

Asimismo, con el objetivo de favorecer el uso del billete sencillo , se eliminó la obligación de validarlo durante un determinado plazo de tiempo posterior a la compra, lo que impide que pueda caducar sin haber sido utilizado.

Además, se retiró de la circulación el título de Ida y Vuelta y se creó el título Colectivo , para uso exclusivo en determinados eventos para un trayecto preestablecido y por grupos de 15 o más personas.

Y en esta política de precios para el próximo0 año, cabe recordar el compromiso con el personal sanitario que en plena pandemia dispone de gratuidad del servicio.

��‍⚕️��‍⚕️ Eres professional sanitari?



���� Recorda que hem ampliat per sis mesos més l’abonament gratuït que pots utilitzar al #transportpúblic!



�� Pots consultar com renovar-ho i on en aquest enllaç: https://t.co/qrTNIrktPwpic.twitter.com/55T9Obbetc