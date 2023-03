Mercadona gana un 5% más después de reducir 140 millones de euros su beneficio para contener la inflación

En un año marcado por la inflación y justo en el dia en el que el grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas se ha disparado en tasa interanual más de un 17% Mercadona ha presentado resultados.

En 2022 Mercadona ha ganado 718 millones de euros, lo que supone un 5% más que en el ejercicio anterior (680,3 millones), tras compartir el beneficio con la plantilla (405 millones en primas) y la Sociedad (390 millones en impuestos).

La facturación ha sido de 31.041 millones de euros en 2022, un 11% más, y según ha explicado Juan Roig "en esto ha tenido que ver mucho la inflación. Nosotros tendríamos que habernos situados en torno a los 29.000 millones"

Roig ha asegurado que Mercadona "se ha peleado" con los proveedores "muchísimo" para intentar no subir precios. Y como ejemplo ha citado el caso de la leche: "Nosotros hemos tenido una crisis de abastecimiento de leche porque hemos tratado de no subir los precios. Estuvimos un mes y medio sin leche. Si no subes los precios, te quedas sin producto".

En 2022 hubo importantes subidas de los precios de coste a todos los niveles y en Mercadona con diferentes medidas de contención se ha logrado paliar los incrementos en los PVP’s y que 375 millones de euros no fueran repercutidos a nuestros clientes.



Roig ha explicado que 2022 ha supuesto un reto al tratarse de un ejercicio especialemnet complicado con "escenarios inimaginables y no previstos que han tenido un impacto negativo en la empresa de más de 500 millones de euros en gastos"

Otros datos detacbles del ejercicio es que Mercadona ha generado el último año 3.200 nuevos empleos hasta alcanzar una plantilla de 99.000 personas a las que se les ha incrementado un +12% los salarios, según el IPC.

En el capítulo de impuestos, Mercadona ha realizado una contribución tributaria histórica de 2.170 millones de euros a las arcas públicas, un 11% más que el ejercicio anterior.

Y una cosa más: el negocio on line facturó 540 millones de euros.

Los hechos #Mercadona2022 en inversión, empleo o contribución social????Estamos persiguiendo las bajadas de los precios de coste para?bajar los PVP’s?respetando máxima calidad y la sostenibilidad de toda la cadena. Trabajamos para generar riqueza y bienestar. Gracias?? pic.twitter.com/qtrl6u4lRI — Mercadona (@Mercadona) March 14, 2023

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En cuanto a las previsiones para este 2023, se van a invertir 1.100 millones y los beneficios estimados serán prácticamente los mismos de este año.

Respecto a la propuesta de topar precios, Roig considera que es "imposible", debido a la ley de la oferta y la demanda. "Toparíamos precios si el proveedor nos topara precios a nosotros, pero no sabemos lo que va a pasar. No sabemos qué puede ocurrir mañana. Sólo sabemos que vamos a luchar por bajar los precios", explica.

Y sobre las acusaciones del vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca, que tachó a Mercadona de "capitalismo despiadado", Roig responde que cada uno tiene su opinión y que él la respeta aunque no la comparta. "Yo me siento muy orgulloso de cómo tratamos al cliente, a los proveedores, trabajadores, al capital y la sociedad. Respeto sus opiniones aunque no las comparta", afirma.