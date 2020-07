Menos brigadistas en los montes valencianos en plena campaña contra los incendios forestales

La diputada del Partido Popular en Les Corts, Elisa Díaz, denuncia la rescisión del contrato a 60 brigadistas de la empresa pública Vaersa en "plena temporada" de prevención de incendios, que a su juicio pone en riesgo a los montes valencianos.

En un comunicado, Díaz califica de "incomprensible" que ayer, último dia del mes de junio, terminaran su trabajo este grupo de brigadistas, y lamenta la "falta de previsión de Medio Ambiente y Vaersa" que ha provocado su despido.

"No invierten el dinero donde deben como es el personal y la lucha contra los incendios y la realidad es que los montes están siendo abandonados", ha advertido la diputada popular.

Para la portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario popular, "estas brigadas ejercen trabajos fundamentales en la prevención y, aunque no son suficientes para que nuestros montes dejen de ser un polvorín, no solo no deberían menguar sino incluso aumentarse".

Díaz ha trasladado esta preocupación a la Comisión de Medio Ambiente de Les Corts, y ha lamentado que los miembros del Gobierno del Botànic "hayan rechazado una propuesta del PP para la puesta en valor de la figura del silvicultor y la gestión forestal sostenible de la Comunitat Valenciana". Y es que a juicio de la popular, un propietario forestal solo encuentra trabas y carga burocrática y denuncia que el Consell "está provocando el efecto pernicioso de la no gestión y el abandono de nuestros montes". Por eso "los propietarios forestales están cansados porque las ayudas no les llegan al ser unos requisitos poco flexibles" y que con ello se está dejando que los montes "se mueran porque se ha dejado solo al pequeño propietario forestal, el eslabón más débil de la cadena".

"Tenemos el deber moral de intentar suavizar estas obligaciones para poder actuar en los montes y ayudar al cumplimiento de las enormes cargas que les estamos obligando a soportar en materia de biomasa, madera, resina, corcho, pastos o apicultura", concluye el comunicado.