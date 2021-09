Menos botellones en unas fiestas atípicas en Valencia

El pasado fin de semana se han celebrado menos botellones que en cualquier fin de semana del año. Algo que ha llenado de satisfacción al concejal de Seguridad Ciudadana de Valencia, Aarón Cano, teniendo en cuenta que del viernes al domingo se celebraron los actos centrales de las fiestas falleras.

Cano ha comparecido en rueda de prensa para hacer balance del trabajo de la Policía Local y los Bomberos durante las pasadas Fallas y ha insistido en que "sin poner el microscopio" en posibles incidentes puntuales, han de estar "satisfechos".



Como curiosidad: la Policía Local y la Nacional tuvieron que intervenir para disolver una concentración de personas en el entorno de la falla Cádiz-Cura Femenía, dedicada a la serie "La casa de papel", porque había corrido el bulo de que uno de los actores más conocidos iba a estar presente en la cremà.

"Creo que estas fiestas han sido necesarias, porque han cerrado un círculo y porque creo que los ciudadanos necesitan ver que se dan pasos para volver a la situación previa a la pandemia. Si restringimos sus derechos y les pedimos esfuerzos, la ciudadanía ha de saber que ese trabajo da sus frutos", ha añadido. "Con humildad hemos de decir que no ha habido grandes problemas, que mal no lo hemos hecho", ha apuntado Cano, quien sin embargo ha emplazado a conocer los datos de contagios que se puedan derivar de las fiestas de Fallas.



Durante la pasada noche ardieron en toda la ciudad los monumentos de más de 370 comisiones falleras, 90 de las cuales requirieron la presencia de los bomberos y en sólo cuatro casos la cremà se inició después del toque de queda. "Estuvo todo coordinado con la Policía Local para que esas comisiones no tuviesen problemas en el regreso a sus domicilios", ha subrayado Cano.



Respecto a las restricciones a la movilidad nocturna, el concejal ha informado de que se han interpuesto siete sanciones a comisiones falleras, "mínimas" en todos casos, y que el cumplimiento de la normativo ha sido "excelente" en general.