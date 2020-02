La mediana de la discordia

Este domingo tuvo lugar un nuevo incidente, y ya van tres desde diciembre, agravado por las actuaciones realizadas en la CV-500 con una mediana de hormigón como protagonista de la discordia. En esta ocasión una ambulancia a la altura de El Saler se dirigía a auxiliar a un motorista accidentado cuando se encontró con el bordillo de hormigón que divide los dos sentidos. Al estar el carril colapsado por vehículos tuvo que atraversar la mediana, para a continuación circular en sentido contrario. Esto causó el retraso en la asistencia sanitaria y largas colas dejando cancelaciones en los restaurantes costeros.

Las reacciones no se han hecho esperar tanto por parte de los vecinos como por los hosteleros que consideran que las medidas de pacificación del tráfico de la CV-500 han convertido esta vía en una "ratonera". En esta ocasión la ambulancia superó el obstáculo sin transportar al paciente aunque podría haberse dado una situación crítica, haber atravesado la mediana con un paciente a bordo pudiéndole causar un perjuicio físico. " Lamentable tener que subir un bordillo con alguien que lleva un collarín estabilizando una posible lesión medular", comentaba Elisa Comes, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Perellonet, en la entrevista en Mediodía COPE Más Valencia. Comes se ha mostrado decepcionada tras la conversación que desde su asociación han podido mantener con el Vicealcalde, Sergi Campillo. "Nos ha dicho que somos unos demagogos y que ha habido atascos siempre", comentaba indignada la presidenta que a continuación mandaba un mensaje a Campillo y sus compañeros en el consistorio: "quien debe tener sentido común son ellos que han puesto esos bordillos que no aportan nada". Por su parte, María José Catalá, portavoz de los populares en el ayuntamiento, se ha sumado a las quejas vecinales: "ha quedado constatado que hay que eliminar esta mediana, es una ratonera".

Diversas entidades como la Asociación de Habitantes de la Albufera reclaman tanto al Ayuntamiento de València como a la Generalitat Valenciana, organismo competente de la CV-500, que «asuman responsabilidades y aporten soluciones», como ha manifestado Cintia Sancanuto, portavoz de la agrupación. La Conselleria de Transportes recibió miles de alegaciones contrarias a la transformación de la autovía de El Saler en un bulevar ajardinado, pero ni si quiera se ha realizado un simulacro para establecer medidas alternativas ante el colapso del tráfico.