Mazón promete formar "sí o sí" un gobierno "estable" y lamenta no poder sentarse con Puig

El presidente del PPCV y ganador de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, Carlos Mazón, ha prometido formar "sí o sí" un gobierno "estable, cierto, seguro y eficaz" liderado por el PP que "ejecute su proyecto político" y que "defienda por encima de todo a la Comunitat Valenciana".

Así se ha pronunciado Mazón este miércoles durante su intervención en la Junta Directiva Regional del PP que ha presidido el líder del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo. Ante él, Mazón ha señalado que esta es la "tierra donde ha comenzado el cambio" que ha "ofrendado la nada desdeñable gloria" de "iniciar el cambio político del PP en España".

Mazón se ha propuesto "cumplir con hasta la última coma" de su programa electoral y ha subrayado que "ya está bien de espectáculo": "Vamos a darle a la gente un gobierno que funcione, que no se esté peleando todos los días, que sea serio y que afronte los retos que tiene". "Todo eso lo vamos a hacer", ha agregado.

El líder de los 'populares' valencianos ha agradecido a los candidatos de Compromís y Vox, Joan Baldoví y Carlos Flores, que hayan aceptado la reunión como parte de la ronda de contactos y ha señalado: "No puedo decir lo mismo de Puig, con él no me podré ver".

Igualmente, ha señalado que los 'populares' han completado la "mitad del camino" hacia este cambio: "Nuestro deber profundo con nuestra tierra es que haya un cambio en el Gobierno de España".

"DÚO LETAL"

El líder del PP valenciano ha señalado que el presidente del Gobierno ha elegido su "ticket electoral" para los comicios del 23 de julio y ha criticado que forme un "dúo letal" con Teresa Ribera, la "ministra que más daño ha hecho a la Comunitat Valenciana". "Prometo que pensaba que era imposible empeorar la situación", ha criticado.

Por el contrario, se ha mostrado "orgulloso de un presidente nacional del partido" que "atiende y prioriza la Comunitat Valenciana" y que "va a cumplir con ella por el bien de España". "Cada vez más gente lo entiende, ya lo ha visto, lo palpa y lo echa de menos", ha asegurado.

En este sentido, Mazón ha subrayado los resultados electorales del PP en la Comunitat Valenciana, ha subrayado que gobernarán las diputaciones de Alicante y Castellón con mayoría absoluta, mientras que ha subrayado que "lo mejor que puede pasar a la Diputación de Valencia es que su presidente sea Vicente Mompó".

Por su parte, Núñez Feijóo le ha dicho a Mazón que ha sido un "acicate permanente" y le ha agradecido que haya puesto su "bagaje político" al servicio de su proyecto. "Conseguir a la primera la presidencia de una comunidad autónoma es un hecho que no ocurre todos los días", ha subrayado.

Igualmente, ha resaltado los "grandísimos resultados" de Luis Barcala y Begoña Carrasco en Alicante y Castellón y se ha referido al hijo recién nacido de la futura alcaldesa de València, María José Catalá, Francesc: "Gracias por tener una madre trabajadora, luchadora, apasionada, que le podrá contar que él fue una parte fundamental de su campaña electoral y que va a cuidar València para que crezca en una de las ciudades más bonitas de Europa".





