Mazón critica el retorno a las aulas "sin medidas de protección" ante covid

El presidente del Partido Popular en la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha criticado este domingo que la vuelta mañana a las aulas de forma presencial "se haga sin medidas de protección ante el covid para los docentes y sin la figura de la enfermera escolar".



Mazón asegura asimismo en un comunicado que el año arranca "con una nueva subida de la cuota de los autónomos, con miles de trabajadores y de jóvenes que vuelven a estar atascados por el caos con los trenes de Cercanías y con una presión fiscal que no se baja a las rentas que más lo necesitan".



Sobre el regreso de mañana a las aulas tras las vacaciones navideñas, el líder del PPCV lamenta que los centros "sigan sin enfermera escolar y sin medidas de protección para la comunidad educativa por el covid, otra promesa incumplida de Puig y Marzá desde el inicio de curso".



"No hay PCR ni antígenos gratuitos en la Comunitat, tal y como hemos pedido desde el PPCV, pero es que a la situación sanitaria se unen muchos más problemas", entre los que ha citado también que las familias "siguen pendientes del recibo de la luz y de la cesta de la compra".



"Mientras tanto tenemos un tripartito valenciano en la Comunitat que está más pendiente de ver cómo nos pone una tasa turística, de no bajar los impuestos o de cuánto tiempo sigue Mónica Oltra con sus competencias sobre menores", ha añadido Mazón.



El líder del PPCV concluye que el Gobierno valenciano "no está en la realidad ni a la altura de las respuestas que merecen los ciudadanos".