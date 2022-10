Mazón aspira a gobernar la Generalitat en solitario

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha asegurado este jueves que aspira "todos los días a que haya un gobierno unido, fuerte y exclusivo del Partido Popular" tras las elecciones autonómicas de 2023, al ser preguntado por si contempla o tiene conversaciones para un hipotético Consell compartido con Vox.

Mazón, en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, ha asegurado que en su partido tienen "tendencias" que apuntan hacia un Consell gobernado en solitario por el PP, por lo que cree que "merece la pena explorar ese camino" ante una Generalitat que actualmente "no influye, no reivindica y no pinta nada en Madrid".

??? @CarlosMazon40 denuncia la incapacidad del Gobierno de Ximo Puig y Pedro Sánchez para defender los intereses de la Comunitat Valenciana. @NewEconomyForumpic.twitter.com/eHGGZyt0Pn — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) October 6, 2022





"Hoy estoy en condiciones de presentar un partido unido, un proyecto claro y un espacio de encuentro para todos los valencianos", ha proclamado tras recordar que lleva 14 meses desde que fue elegido en primarias para "liderar" el cambio. Además, ha afirmado que no le "obsesiona" la popularidad", sino ilusionar a la gente.

Para ello ha repasado sus propuestas electorales, como una bajada de impuestos basada en la "autonomía fiscal", y ha anunciado otras como que si sale elegido al frente de la Generalitat habrá trenes AVE entre Alicante, Castellón y Valencia y construirá 10.000 viviendas públicas.

