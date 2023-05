Mazón afronta la jornada electoral "con muchísima ilusión de abrir una nueva etapa en la Comunitat "

El presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dicho que "afrontamos un día importante, con muchísima ilusión de abrir una nueva etapa en mi tierra, en la Comunitat Valenciana", y él "especialmente con una ilusión de abrir una nueva etapa y con una ilusión de un cambio que se merece nuestra gente" y "deseando poder esperar a que llegue el día de mañana para empezar a trabajar ya".



Mazón ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en el colegio La Condomina, en la playa de San Juan, en Alicante, acompañado de su mujer y de sus dos hijos.



El también presidente de la Diputación de Alicante ha deseado al resto de candidatos y al resto de formaciones políticas que se presentan a estas elecciones que "también les vaya todo muy bien, que todo vaya con normalidad y que todos disfrutemos de este día".









Mazón ha resaltado que "afrontamos un día importante, afrontamos un día con muchísima ilusión de abrir una nueva etapa en mi tierra, en la Comunitat Valenciana. Y con esa ilusión afrontamos el día, esperando la mayor participación posible porque eso significa que hay democracia, que hay opinión y que hay ganas de opinar", ha señalado.



El candidato popular a la presidencia de la Generalitat ha deseado "sobre todo que "todo vaya muy bien en el día de hoy y que incluso el mal tiempo no gaste ninguna mala pasada a nadie".



Ha indicado que "hay muchos dispositivos preparados por si hay más agua de la que toca en toda la Comunitat Valenciana" y ha agradecido a "todas las personas que están cuidando de que todo salga muy bien, no solamente en la parte electoral, sino también en la parte del tiempo, en la parte de las carreteras, en la parte de los caminos, en la parte de las lluvias porque hoy hay mucha gente pendiente de que todo salga bien".



"Así que quiero dar las gracias también a los servidores públicos, que están pendientes de que hoy todo salga bien porque, gracias a ello, vamos a poder votar todos con normalidad, que no deja de ser una maravilla que esto pueda ocurrir y que en Alicante, Valencia y Castellón todo el mundo pueda opinar con tranquilidad y con la seguridad de que va a salir el día muy bien", ha destacado Mazón