La mayoría de piscinas comunitarias renuncian a abrir hasta que acabe el estado de alarma

Con la Fase 2 de la desescalada no sólo nos hemos reencontrado con los baños recreativos en el mar. También las piscinas de recreo comunitarias pueden abrirse desde ayer lunes, aunque eso si, cumpliendo medidas muy restrictivas.

La más complicada de cumplir es la de limitación de aforo de un 30%, aunque también hay otras como la distancia entre usuarios de dos metros mínimo, el control de pertenencias en un perímetro de seguridad, y las medidas higiénicas de limpieza periódica de elementos de uso común como pomos de puertas o grifos de las duchas.

Respecto al aforo, al ser del 30%, obliga a establecer turnos y horarios para bañarse. Es tan complicado que en la mayoría de casos se ha optado por la solución menos complicada que es la der retrasar la apertura de estos recintos hasta que en posteriores fases de la desescalada las restricciones se relajen. Con todo, el problema está encima de la mesa porque la falta de clases ha propiciado que muchos Administradores de Fincas tengan la presión de las comunidades de propietarios que quieren usar ya las piscinas, cuando otros veranos era más fácil esperar al mes de julio, que es cuando se refuerza el personal que atiende las instalaciones comunitarias y podrían velar por el cumplimiento de toidas las normas.

Para los casos en los que no se está dispuesto a esperar, los administradores de fincas insisten en exigir normas claras relativas y específicas para regular la situación de este tipo de complejos. Los administradores de fincas recuerdan que la mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de un control de acceso, y en aquellos casos en los que se cuente con un socorrista, no forma parte de su labor profesional controlar quién y cómo accede a la piscina. Otra de las normas que resultar muy complicada de llevar a cabo es que para poder entrar en la piscina se exija concertar una cita previa con la entidad gestora de la instalación. Esto conlleva que el uso de la piscina se organize en horarios por turnos.

Y aunque se trabaja en ello, la opinión mayoritaria es que resulta demasiado complicado y lo razonable es esperar un par der semanas más cuando ya sin estado de alarma se levanten las restricciones.