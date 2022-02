La mayoría de los valencianos siguen usando coche o moto para ir al trabajo o para su ocio

La mayoría de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana utiliza el vehículo propio, el coche o la moto, para desplazarse tanto para ir a trabajar como en su tiempo de ocio.

Es la principal conclusión que se desprende de una encuesta realizada por la Unió de Consumidors para conocer los hábitos de movilidad para desplazarse y la valoración del transporte público.

El vehículo propio, ya sea coche o moto, es el medio de transporte más utilizado (45%) por los encuestados para desplazarse hasta su lugar de trabajo, por delante de los que van andando (32,7%) o utilizan el autobús (24%) o el metro (16,3%). En porcentajes inferiores, utilizan otro tipo de transporte como trenes cercanías, patinetes, vehículos compartidos o taxis.

A su vez, el vehículo propio es el medio más utilizado por los participantes en el estudio para desplazarse en su tiempo de ocio, hasta un 66,7%, mientras andando va el 52,8%, en autobús el 40,7% y en metro el 28,7%.

Los motivos que manifiestan son principalmente que no se puede llegar con otro medio de transporte, que es más rápido y cómodo.

En cuanto al uso del transporte público, un 22,5% de los consumidores asegura que no lo utilizan nunca o casi nunca, un 11,2% una vez al mes, un 24,3% menos de un día a la semana, 23,4% de dos a tres días, un 10,3% cinco días a la semana y solo el 8,4% todos los días. Las razones que alegan para elegir esta opción son la dificultad de aparcamiento y la preocupación por el medio ambiente.

En esta línea, los usuarios del transporte público consideran que se debería aumentar la frecuencia del servicio, mejorar las conexiones entre zonas, incrementar la oferta, mejorar las infraestructuras y reducir las tarifas.

