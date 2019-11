Más de 4 meses para operarse en la CV

Y ojo, que esos 119 dias de espera a fecha 15 de noviembre sonrojan pero mejoran los que teníamos al acabar el verano, ya que al finalizar septiembre alcanzaban los 133 dias.

Sin dar plazos concretos por aquello de no pillarse los dedos la consellera de Sanidad ha asegurado que trabaja en un plan de choque para reducir el tiempo de espera para ser intervenido en la CV y que los plazos pasen de los 4 meses actuales a otra cosa más razonable y asumible.

Le ha costado a la consellera reconocer que hay problemas de gestión, pero al final, aunque a regañadientes, si ha explicado que los datos actuales que sitúan la espera para una interve4nción en los 119 dias no solo no son satisfactorios sino que no son si asumibles en una sanidad puntera como la nuestra.

El plan no se concreta pero básicamente consiste en autoconcierto para que en la pública se programen operaciones por la tarde y simultáneamente derivar también muchas operaciones a la sanidad privada.