Más alertas por óxido de etileno en productos como el jengibre

Han aparecido nuevas alertas alimentarias por óxido de etileno en más productos como jengibre, polvo de cebolla, café, cilantro, goma de guar, trigo duro, pimienta, apio, cúrcuma, amaranto, plántago o polvo de espirulina.

Además, llegan no sólo desde India, sino también desde República Dominicana, Uganda, Turquía, Etiopía o Reino Unido, según ha advertido AINIA. Sus laboratorios han sido acreditados recientemente para realizar análisis de óxido de etileno, convirtiéndose en el primer laboratorio español reconocido para su análisis en una amplia gama de productos.



Según el responsable de seguridad alimentaria de AINIA, Roberto Ortuño, el óxido de etileno está clasificado como un mutágeno, un carcinógeno y un tóxico, por lo que supone un riesgo para la salud. Asimismo, el uso de óxido de etileno como sustancia activa en productos fitosanitarios en la UE no está aprobado, pero sí se utiliza en países terceros.



A finales del año pasado se notificó a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) la presencia de niveles muy elevados de óxido de etileno en determinados lotes de semillas de sésamo originarias o procedentes de la India, que habían sido introducidos en la Unión Europea.



Esos niveles eran más de 1.000 veces superiores al límite máximo de residuos (LMR) de 0,05 mg/kg de óxido de etileno establecido y la Comisión aumentó los controles.



En lo que llevamos de año, se han contabilizado más de 165 notificaciones al RASFF debidas a la presencia de este compuesto en diferentes productos, y en las últimas semanas se ha detectado óxido de etileno en helados que han tenido que ser retirados del mercado.



Según AINIA, además de existir en numerosos productos elaborados que contienen o pueden contener sésamo, como mezclas de semillas, barritas de cereales, tofu, galletas, pan con semillas, bollería, aceite de sésamo, tahini o hummus, también han aparecido en otros productos y orígenes, por lo que "no es un problema aislado" de un determinado producto y origen.