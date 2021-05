El ex marido de Oltra pide repetir por tercera vez el juicio que lo condenó por abusos a una menor tutelada

La defensa de LRI, el exmarido de Mónica Oltra, condenado a cinco años por abusos sexuales, ha recurrido la sentencia.

Según informa hoy el diario Las Provincias, la defensa del educador de ha dirigido de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para volber a cuestionar muchas de las pruebas que ya en su dia lograron repetir el juicio.

Entre otras cosas, se pide que se incluyan pruebas que no fueron analizadas o cuya valoración resultó errónea. Por ejemplo, el informe de la perito del Instituto de Medicina Legal que -según la defensa- no se hizo con la metodología adecuada, ni se valoró la credibilidad de la menor y -encima- su autora no es experta en abusos sexuales.

El escrito también rescata los informes de los otros peritos, que resultan exculpatorios junto a los testimonios de otros responsables que ofrecieron un retrato de la menor totalmente diferente.

El "doblemente" condenado siempre ha sostenido la falta de imparcialidad del tribunal que no le permitió introducir nuevas pruebas en la repetición del juicio. Entre ellas, el escrirto defiende que es fundamental la "testimonial" de la víctima, que ahora ya es mayor de edad.

Sobre la actuación de la Conselellería que dirige Oltra, y que en el momento de los hechos juzgados, todavía eran pareja, el recurso de la defensa pasa de puntillas y se limita a apuntar que la posibilidad de que la Conselleria hiciera unos informes exculpatorios para evitar cualquier responsabilidad en el caso es una mera «conjetura» que no casa con el hecho de que estuvieran dos años o más «escondidos u olvidados».

Recordar que el pasado dia 21 de abril, la consellera Oltra quiso dar "sus" explicaciones sobre este caso en las Cortes Valencianas en una comparecencia a petición propia.