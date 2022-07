La madre de Marta Calvo: "Voy a tener la esperanza de que diga dónde está mi hija"

La madre de Marta Calvo, Marisol Burón, ha afirmado que lo único que quiere en esta nueva sesión del juicio contra Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición del cuerpo de la joven valenciana, que todavía no ha sido hallado, es que diga dónde está su hija.



A su llegada a la Ciudad de la Justicia de València, Burón ha asegurado que su hija "está entera", lo que no sabe es dónde, y espera que Palma "declare lo que ha hecho" durante la sesión de este martes y que le diga donde está su hija.



El autor confeso de la desaparición de la joven Marta Calvo y supuesto asesino de otras dos mujeres declara este martes en la decimosexta sesión del juicio con jurado que se sigue en la Audiencia de Valencia por este caso.



"La esperanza en lo último que se pierde y voy a tener la esperanza de que diga dónde está mi hija. Es lo único que quiero", ha asegurado la madre de Marta Calvo, quien espera tener suerte y que el acusado, cuya declaración está prevista este martes, no se acoja a su derecho a no declarar.



Por su parte, el portavoz de la madre, Mariano Navarro, ha manifestado que la versión de Palma ha sido "desmontada desde el primer día" de juicio, y le ha reprochado que haya "tenido retenidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado durante meses".



"Todo lo que ha dicho ha sido una sarta de mentiras", ha asegurado Navarro, para quien todo lo que se ha declarado en el juicio ha roto cualquier tipo de teoría en la que él se ha apoyado.



"Nos queda simplemente que tenga la valentía de declarar algo", ha dicho Navarro, quien no confía en que lo haga "siguiendo su perfil", pero cree que si no dice nada "es porque quiere ocultarlo todo".