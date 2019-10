Los “zascas” que Cantó dedica a Compromís

Les Corts ya esta en campaña y no han faltado las camisetas que se hicieron populares en la época en la que la actual vicepresidenta y consellera de políticas sociales, Mónica Oltra exhibía para denunciar las políticas del gobierno popular, aunque hoy, seis años después la aludida en esas camisetas ha sido ella y la formación que lidera, Compromís, principal socio de gobierno de Ximo Puig.

El portavoz de ciudadanos en les Corts, Toni Cantó ha dado un repaso a todos los altos cargos y miembros del gobierno valenciano de compromis, para afearle sus actitudes y para recriminarle al president del Consell, que con esas actitudes de sus socios de gobierno no va por buen camino.

Cantó le ha pedido a Puig por enésima vez que rompa su coalición con Compromís, y para argumentarlo no ha dejado títere con cabeza.

El portavoz de Ciudadanos ha recordado al secretario autonómico de empleo, Enric Nomdedeu, que a través de sus redes sociales, llamó “chimpance a una diputada aquí presente, y que se burló públicamente de la gravísima enfermedad del ex presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, mostrando una falta de humanidad humanidad brutal, muy habitual en la izquierda” ha recordado Cantó.

“Me refeiro al señor Nomdedeu- ha seguido Cantó- quien su última lindeza ha sido decir que los que han provocado la violencia en Cataluña son los policías. Desde aquí, le decimos señor Nomdedeu que se lave la boca cada vez que habla de la Policía Nacional”

La meua tesi és que les accions violentes tenen tres tipus d’actors

-Independentiste molt emprenyats de vore com condemnen a la presó a independentiste pacífics

-Antisistema internacionals que van a fer el bèstia a Barcelona, a Milà, a Londres o Gamonal.

-Infiltrats de la policia pic.twitter.com/VQLxqxDUE9 — (((Nomdedéu))) (@Nomdedeu) October 17, 2019

Toni Cantó también le ha recriminado a Ximo Puig que haya ascendido al anterior director general de Comercio, Natxo Costa, que decía “go home” a los inversores que querían invertir en la Comunitat cientos de millones de euros”

Después ha llegado el turno de los consellers de Compromís. Cantó le ha afeado a Puig que “tenga un conseller de Educación, Vicent Marzà, que además de ser un pan catalanista confeso, impone una sola lengua en la Comunitat, boicotear el español y colecciona más de 140 varapalos judiciales en contra mientras sigue teniendo a más de 13 mil alumnos en barracones”.

Y sobre el conseller de Economía, Rafael Climent, Cantó ha recordado sus afirmaciones en las que aseguraba que “el capitalismo es el enemigo de la humanidad”.

El portavoz de Ciudadanos, ha acusado al jefe del Consell de tener “ a compañeros de su coalición que se manifiestan a favor de delincuentes condenados por malversación y sedición, gente que pide resoluciones que hablando de derecho a decidir en lo que ellos llaman “país valenciano” .

“Tiene a una consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, - señor Puig- que no ha despedido a su jefa de gabinete que señala públicamente a trabajadores de bares valencianos que no atienden en la lengua que quiere la “señoritinga comunista” ha añadido Cantó.

Su consell, señor Puig, subvenciona a entidades que hablan de presos políticos y se manifiestan a favor de golpistas y ladrones. Uno de sus socios de gobierno, en alusión a Compromís, bloquea inversiones por motivos ideológicos, como Intum Mediterráneo o el Puerto de Valencia”

Después de este reproche, Cantó se ha dirigido a la portavoz del Consell, Mónica Oltra. “ Señora Oltra, reconozco su valía como ariete del Partido Popular, pero usted ha salido aquí y ha acusado a un ciudadano sin pruebas, erigiéndose en juez, ni más ni menos que en un tema de abuso de menroes. ¿Si le imputan por ese hecho, dimitirá? Le ha preguntao Cantó.

“Otra cosa, señora Oltra, he hablado de mucha gente de su partido, usted se hizo famosa por esta camiseta, y le ha mostrado desde la tribuna de les Corts, una camiseta imagen del expresident Francisco Camps y la frase "Wanted. Only alive" que Oltra lució en su etapa de la oposición. A continuación Cantó le ha mostrado a la vicepresidenta otra camiseta con la la imagen de Fuset, Grezzi y Nomdedéu, a los que ha llamado "los hermanos Dalton de Compromís", con la frase "Wanted Compromís" y le ha pedido que tome decisiones para no pasar a la historia con esta otra camiseta.