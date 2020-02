Los violentos “machistas” cada vez más jóvenes y más agresivos

Según los últimos datos actualizados de la Comunitat Valenciana en 2019 siete mujeres (cinco en Alicante, una en Valencia y otra en Castellón) han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas.

En España, se contabilizan 52 mujeres víctimas mortales en el mismo periodo.

Desde que se iniciaron los registros estadísticos en 2003, en la Comunitat Valenciana se han confirmado 131 mujeres víctimas mortales.

Respecto del número de menores víctimas mortales desde el 2013, año en que empezaron a contabilizarse, se han confirmado en la Comunitat Valenciana seis casos.

Por lo que se refiere a las denuncias y órdenes de protección, en la Comunitat Valenciana se han registrado durante el primer semestre de 2019 un total de 11.476 denuncias por violencia de género y se han dictado 2.636 órdenes de protección de víctimas.

El total de internos por violencia de género en la Comunitat Valenciana a 30 de septiembre de 2019, asciende a 963 internos, 7.009 internos a nivel nacional.

A fecha 25 de noviembre de 2019, en la Comunitat Valenciana están registrados 9.346 casos activos de mujeres que reciben atención o protección policial dentro del Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género.

La Comunitat Valenciana también es la segunda en número de terminales ATENPRO (servicio de teleasistencia las 24 horas durante todo el año) con 2.898 dispositivos activos.

También están activos 193 dispositivos telemáticos (pulseras) en la Comunitat Valenciana con los que garantizar la efectividad de las medidas de alejamiento.

El Teléfono 016 ha recibido, hasta finales de septiembre, 6.094 llamadas provenientes de la Comunitat Valenciana.

En Cope hemos hablado largo y tendido con Mª José Beneyto, decana de facultad de psicología de la Universidad Católica y Silvia Sempere profesora de derecho y criminología de la misma universidad.

Entre la reflexiones más llamativas, que cree que violencia siempre ha habido, incluso antes más, pero que ahora es más agresiva. De hecho, las generaciones de nuestros padres o abuelos eran más machistas que las de ahora, pero ni se les ocurría tocar un pelo a nuestras madres o abuelas. Por eso, machismo no es sinónimo de agresividad, es todo mucho más complejo. Lo que si es un fenómeno más o menos nuevo es que se aprecian comportamientos machistas en gente muy joven y con mucha agresividad.

A este respecto, las expertas coinciden en dos causas (entre otras muchas). De una parte el acceso temprano y fácil a la pornografía en edades en las que no se distingue realidad de ficción, o si se distingue, se da carta de naturaleza a una imagen de la sexualidad femenina muy “animalizada” y despersonalizada en la que la mujer es un puro objeto sexual.

La segunda causa, y puede que sea casi más importante, es que las nuevas generaciones no están educados en la frustración. Desde pequeñitos nunca se les ha dicho que NO a nada, no han tenido que esforzarse para lograr nada, y crecen pensando que todo lo que les apetece deben tenerlo al instante.

Al margen de pornografía, los expertos advierten también del uso de las redes donde se dan muchos comportamientos de dominación.

Respecto a las soluciones, ya se sabe que a problemas complejos, soluciones complejas. No es nada fácil dar una sola receta, ni mucho menos que sea infalible. Lo que si parece claro que -como en tantas otras cosas- hay que abordar el problema desde una óptica interdisciplinar con la educación como gran herramienta. Educación en los centros educativos, educación en la sociedad proponiendo unos modelos desde los medios de comunicación que valga la pena imitar, pero sobre todo, educación en la familia aprovechando cada oportunidad en la que salga colateralmente este asunto para dar razones a los menores.

El propio presidente Puig, ya apuntó en su mensaje de fin de año, que “es el principal problema de la sociedad. Y que todos y todas hemos de contribuir a solucionarlo: sin mirar hacia otro lado, sin vacilaciones, excluyendo a los relativistas y su indignidad moral”.