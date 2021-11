Los vecinos de la Malva-rosa critican el plan de choque del alcalde de Valencia

Los vecinos del barrio valenciano de la Malva-rosa no ven con buenos ojos el plan de choque el anunció el alcalde, Joan Ribó, el pasado viernes. Una iniciativa que, según Ribó, tendrá dos objetivos. Por un lado, mejorar la convivencia y, por otro, actuar contra la delincuencia y la venta de droga. Y para ello, contará con la actuación coordinada de la policía local y nacional.

Sin embargo, este plan de Ribó no convence a los vecinos, porque no se ha contado con ellos. 'No puede ser que el alcalde presente un plan sin haber dialogado previamente con las asociaciones. Lamentamos la falta de información que hemos tenido', explica Pau Díaz, resposable de Comunicación de la Asociación vecinal de la Malva-rosa.

Además, los vecinos aseguran que el problema del barrio es la degradación por el mercado de la droga y que esto es algo estructural y no se arregla con mayor presencia policial: 'Necesitamos plazas dignas, en vez de descampados al lado de los puntos de venta de droga; necesitamos un centro de juventud y una casa cultural con una biblioteca para dar alternativas de ocio, sociales y educativas; unos servicios públicos de calidad y un refuerzo de los servicios sociales. Si sólo se persigue la delincuencia no se hará nada. Hay que dotar de recursos e infraestructuras al barrio', añade Díaz.

Joan Ribó va a copiar el plan de choque anunciado del que ya ha implantado en el barrio de Orriols, que sufre el mismo problema. Sin embargo, los vecinos de Orriols aseguran que la raíz de todo aún no se ha solucionado. 'Con la presencia policial, la delincuencia está más contenida. Eso no quiere decir que no haya, porque se sigue trapicheando, pero ya no hay altercados graves. Sin embargo, la base del problema, que son los pisos ocupados por gente delincuente, sigue estando ahí', explica Mari Carmen Tarín, portavoz de la Asociación de vecinos de Orriols.