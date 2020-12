Los valencianos vamos a gastar menos en Navidad pero los regalos se libran del recorte

Un 39% de las familias valencianas gastará menos dinero esta Navidad y un 53% destinará el mismo presupuesto que el año pasado, en unas fiestas en las que, en general, se incrementará el dinero para la cesta de la compra, aunque de forma ligera, y se mantendrá el gasto en regalos y juguetes.

Estas son algunas de las conclusiones del sondeo de los gastos navideños realizado por la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con el objetivo de conocer como variará el presupuesto destinado a las fiestas navideñas debido a la situación provocada por la covid-19, que desvela que solo un 8,7% asegura que gastará más.

Las partidas donde se tiene previsto reducir más el presupuesto con respecto al año anterior son principalmente en ocio, Nochevieja, comidas fuera del hogar con amigos y familiares y viajes, al optar por reducir las salidas y reuniones con amigos y familiares, habituales otros años.

En cambio, se detecta un ligero incremento en la partida destinada a la cesta de la compra para celebrar las comidas de los días importantes de la Navidad, que en esta ocasión se organizarán mayoritariamente en los hogares, y con las limitaciones de comensales establecidas.

En cuanto a juguetes y regalos se tiene previsto mantener el presupuesto de otros años, aunque muchos consumidores realizarán las compras por internet, un canal que desde el inicio del estado de alarma en marzo se ha ido generalizando entre la ciudadanía y que para la campaña de Navidad se mantiene.

La compra de lotería para el sorteo del día 22 de diciembre y para el del Niño también se ha reducido este año y los consumidores manifiestan que se les ofrecen menos papeletas. Muchas asociaciones culturales u organizadores de eventos y fiestas que habitualmente vendían participaciones para los sorteos de Navidad para recaudar fondos, este año no las han realizado.

La COVID19 ha modificado muchos de nuestros hábitos de consumo y esto también se reflejará en las navidades ��



CONSEJOS

La Unión de Consumidores recomienda, ante las fiestas navideñas, no dejar las compras para el último momento para así poder comparar precios y calidades sin prisas y evitar concentraciones; elaborar una lista con lo que realmente se necesita comprar y no excederse del presupuesto; lo más publicitado no es necesariamente lo mejor; y tener cuidado en la utilización de tarjetas de pago y controlar el gasto.

Pide a los consumidores que rechacen envoltorios excesivos y opten por alternativas decorativas respetuosas con el medio ambiente, y les recuerda que se deben guardar las facturas de compra.

En compras de productos de telefonía, informática o electrodomésticos se debe exigir una garantía mínima de dos años y folletos informativos en español; y hay que leer atentamente las etiquetas ya que pueden contener información importante.

En las compras por internet se dispone de 14 días para la devolución del producto, se debe tener en cuenta la edad de los niños a la hora de elegir los juguetes, hay que prestar atención a la procedencia de los juguetes, especialmente en bazares multiprecio, y no adquirir juguetes que fomenten actitudes o conductas sexistas, xenófobas o violentas.