Los últimos muertos por covid-19 en la Comunidad Valenciana no habían querido vacunarse

Las últimas personas fallecidas en la Comunitat Valenciana a causa del coronavirus no estaban vacunadas, porque habían decidido no hacerlo, según ha desvelado este sábado el president de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha hecho un llamamiento a la vacunación, en favor de la salud individual y la colectiva.

?? @ximopuig fa una advertència perquè la vacunació "és el major actiu que tenim"



Puig ha señalado en la rueda de prensa que los próximos dos meses van a ser "el esprint final" para acabar el proceso de vacunación contra la covid que comenzó el pasado 27 de diciembre, desde el que se ha inoculado a más de 3 millones de valencianos, de los que 2'5 millones tienen ya la pauta completa.



Asimismo, ha explicado que más del 83% de las personas ingresadas en estos momentos en los hospitales de la Comunitat Valenciana por el coronavirus no están vacunadas o no tienen la pauta completa, por lo que ha insistido en la importancia de que se contribuya al proceso de vacunación.



Puig ha garantizado que el próximo 9 d'Octubre, día de la Comunitat Valenciana, más del 70% de los valencianos mayores de 12 años tendrá la pauta completa de vacunación contra la covid-19, lo que supondrá "un grado de inmunización extraordinario", que dará "garantías altas" para superar la pandemia.



El 9 d'Octubre la Comunitat Valenciana "estará en muchas mejores condiciones de afrontar el futuro", ha asegurado el president, quien ha apelado a que, hasta que se llegue a ese momento, se mantenga "la máxima prudencia".



A las personas que deciden no vacunarse, Puig les ha transmitido, "desde el respeto a la libertad individual", que la vacunación es "el activo más importante" para superar la pandemia, desde una perspectiva de la salud de cada persona y también de la salud colectiva.



Puig ha señalado que esta quinta ola está afectando sobre todo a las personas no vacunadas, que son en estos momentos las más vulnerables, y ha reivindicado que "la inmensa mayoría" de los valencianos son conscientes de que "la vacunación es la solución".



Ha animado a quienes no han podido vacunarse cuando correspondía su franja de edad a que participen en la "operación de repesca" que se ha establecido, y ha recordado que en agosto los estudiantes de Secundaria se incorporarán al proceso de vacunación.