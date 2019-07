Los trabajadores de centros de menores siguen sin cobrar

Varios trabajadores han protestado frente a la puerta de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para exigir al grito de ''Mónica paga ya'' que se cumpla el concierto social que entró en vigor el pasado 1 de Junio. Este modelo iba a ampliar un 61% las plantillas y a dejar la deuda a cero. Más de un mes después los empleados de las diferentes asociaciones siguen sin cobrar.

Ricard Gozàlbez, trabajador de la Asociación Mensajeros de la Paz dice que la situación es insostenible. ''Hemos tenido que pedir un crédito para poder seguir funcionando y estamos haciendo frente a unos intereses que repercuten en que no haya dinero para pagar a los empleados'', afirma.

Desde Conselleria les han dicho que hasta los meses de Septiembre u Octubre no podrán hacer frente a los pagos. En una reunión mantenida hace dos semanas les ofrecieron la posibilidad de que acogerse al Instituto Valenciano de Finanzas como solución temporal. El problema es que las asociaciones siguen pagando los intereses del crédito que solicitaron para seguir funcionado y no pueden cubrir las nóminas.

''Los impagos son una herencia que viene desde hace varios años y el Gobierno, pese a que dijo lo contrario, no ha sabido revertir. Hasta que no se aplique el concierto social la situación no va a mejorar'', explica Gozàlbez.

El nuevo modelo con el que la Conselleria de Igualdad se relacionará con las entidades sin ánimo de lucro que gestionan hogares, residencias y servicios sociales en el sector de la infancia y adolescencia, aplicará la integración en la red pública de 1.067 plazas. Para esta nueva medida, el departamento que lidera Mónica Oltra, cuenta con un presupuesto de más de 107 millones de euros. De este dinero también saldrá el pago de las deudas pendientes pero los trabajadores siguen sin cobrar porque las medidas que, estaban previstas para el 1 de Junio, no se han aplicado.