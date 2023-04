Los taxis valencianos mantienen protestan mañana por falta de inspección a los VTC

La Federación Sindical del Taxi mantiene la protesta de esta semana y mañana miércoles 19 de abril los profesionales del sector se concentrarán ante el Palau de la Generalitat por la falta de inspección a los VTC, que "permite" que presten servicios urbanos "sin autorización" en Valencia, según denuncia.

La organización también tiene convocada otra concentración el 27 de abril, y prevé efectuar paros del servicio de taxi intermitentes y protestas semanales durante el mes de mayo ante "el incumplimiento de promesas" de la administración valenciana.

Según la Federación, existe un compromiso de crear la Oficina técnica del taxi y de que la inspección no va a permitir circular a las VTC que no dispongan de autorización, pero "hasta que no haya algo más firme" que demuestre que dejan de hacer servicios urbanos en el Área de prestación conjunta de Valencia, seguirá con el calendario de protestas previsto.

Ese calendario preveía una concentración hoy martes 18 pero finalmente se realizará mañana miércoles, según han confirmado a EFE fuentes de la organización sindical.

La última protesta tuvo lugar el pasado 30 de marzo cuando cientos de taxistas participaron en València en una concentración contra la "competencia ilícita" que a su juicio ejercen los vehículos de transporte con conductor (VTC) que operan sin autorización o con la licencia caducada, y que suponen, según sus cálculos, el 40% del total.

Según el portavoz de este sindicato, Fernando del Molino, unos 200 taxistas llevan más de dos meses tomando fotografías de las matrículas de vehículos VTC -casi 1.500 fotos- y contrastándolas con los registros del Ministerio y la Conselleria responsables de su regulación.

El resultado de esta investigación es que se han detectado más de un centenar de vehículos VTC que trabajan sin autorización, aproximadamente el 40% del total.

Estos datos han sido comunicados a la inspección pero el problema no se ha solucionado, según la Federación.