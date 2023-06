Los socialistas marcan distancia con el PP de Carlos Mazón

El PSPV-PSOE ha comunicado este jueves al PP que no se abstendrá en la investidura del popular Carlos Mazón como próximo president de la Generalitat, porque "no lo entendería nadie" ya que son dos partidos con programas "confrontados", y ha aseverado que el PP acabará pactando con Vox.

El PP ha lamentado el "no rotundo" de los socialistas a la abstención, que piden porque buscan un Gobierno "transversal, que no esté no identificado en bloques", y ha criticado que el PSPV diga a la vez dos cosas distintas: "Yo no te apoyo para que te vayas con Vox, y como te vas a ir con Vox yo no te apoyo".

Este jueves ha comenzado en Les Corts la ronda de contactos con los partidos que obtuvieron representación parlamentaria el 28M, primero con el PSPV-PSOE, a la que no ha asistido el president de la Generalitat en funciones , Ximo Puig, sino una delegación formada por los diputados electos Arcadi España, Rebeca Torró y María José Salvador.

Tras la reunión, en la que por parte del PP han participado el candidato a la presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, el vicesecretario de Organización, Juan Francisco Pérez Llorca, y el director de campaña, Miguel Barrachina, y que ha durado una hora, ambos partidos la han calificado de "cordial".

PSPV: EL PP ACABARÁ PACTANDO CON VOX

El conseller de Hacienda en funciones, Arcadi España, ha insistido en que, con los resultados de las elecciones, le corresponde al PP buscar apoyo en el ámbito de la derecha para formar Gobierno, y ha asegurado que acabarán pactando con Vox, por lo que ha pedido "transparencia" y que "cuanto antes" expliquen los términos de su acuerdo.

"No hay que jugar con las instituciones", ha indicado España, quien ha señalado que no es el momento del "cortoplacismo" y de "sentirse intoxicados" por la campaña de las elecciones generales.

Preguntado sobre si el PP ha pedido la abstención de forma gratuita o a cambio de algo, ha afirmado que, como conseller de Hacienda en funciones, puede decir que "no hay nada en la vida gratis".

El diputado socialista ha afirmado que están dispuestos a hablar con el PP para intentar acuerdos puntuales sobre cuestiones concretas, pero en la investidura no se pueden abstener porque defienden dos programas "diametralmente opuestos" y dos modelos de sociedad diferentes.

PP: BUSCAMOS GOBIERNO TRANSVERSAL

El vicesecretario de Organización de PP, Juan Francisco Pérez Llorca, ha afirmado que quieren gestionar con un Gobierno transversal y con el que se puedan identificar el máximo número posible de valencianos, y por ello han pedido la abstención del PSPV.

Por su parte, Barrachina ha explicado que han trasladado al PSPV-PSOE 35 puntos de coincidencia entre los programas electorales de ambos partidos, como la financiación, el agua o las renovables, pero los socialistas han preferido optar por lo que les separa y no por lo que les une.

A juicio de Pérez Llorca, con esos puntos comunes sería más fácil lograr la abstención si el PSPV estuviera "más preocupados por la gobernabilidad de la Comunitat Valenciana y no encorsetados en bloques".

Según ha señalado, el PSPV está pensando más en las elecciones generales que en buscar políticas fundamentales para la sociedad valenciana, pero el PP va a insistir en las reuniones que quedan -el lunes con Compromís y el martes con Vox- en "sumar el mayor número de apoyo posibles".

LA COMPOSICIÓN MESA DE LES CORTS

Otra de las cuestiones que se ha tratado ha sido la composición de la Mesa de Les Corts (formada por la presidencia, dos vicepresidencias y dos secretarías), sobre lo que el PP ha ofrecido un acuerdo global para que los cuatro grupos del nuevo hemiciclo (PP, PSPV, Compromís y Vox) estén representados.

Sin embargo, el PSPV considera que, en aplicación de las mayorías, al PP le corresponden en la Mesa tres puestos-que puede ceder alguno a otros grupos, como se hizo en el Pacto del Botànic- y dos a los socialistas, a quienes los populares han reprochado su "no a la pluralidad" de la Mesa.

TRASPASO DE PODERES E INVESTIDURA

En el encuentro el PSPV ha reiterado el ofrecimiento de una reunión entre Ximo Puig y Carlos Mazón para formalizar el traspaso de poderes en la Generalitat, igual que hizo en 2015 Alberto Fabra (PP) con Ximo Puig, y que este proceso sea "ejemplar".

Respecto a las fechas para la investidura de Mazón, el PP considera que probablemente será la semana del 17 al 21 de julio y ha admitido que podría coincidir la votación con el día de las elecciones generales, si bien trabajarán para que puede ser investido en primera votación y que cuanto antes se ponga a trabajar el nuevo Consell.