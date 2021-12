Los puntos móviles de vacunación administran casi 6.000 dosis en la Comunitat Valenciana desde el viernes

Los puntos móviles de vacunación para la vacuna contra la covid sin cita han administrado casi 6.000 dosis en la Comunitat Valenciana desde el pasado viernes, según ha informado este miércoles la Conselleria de Sanidad.

Solamente en la jornada de este pasado martes se administraron 1.758 dosis de vacunas en el punto móvil instalado en la Plaza de Manises de Valencia, frente al Palau de la Generalitat, donde se registraron largas colas, y 945 en el punto instalado en el Centro Comercial Zenia Boulevard, en Orihuela Costa (Alicante).

Por tanto, desde el pasado viernes se han puesto un total de 5.905 dosis en los puntos móviles de toda la Comunitat. De este total de personas vacunadas, más de 2.090 recibieron su primera dosis.

Para este próximo fin de semana los puntos programados son en Alicante, en el Centro Comercial Plaza Mar 2, donde se volverá a vacunar el viernes 10 de diciembre, de 15 horas a 20 horas. Igualmente, en Castelló de la Plana, en el Centro Comercial La Salera, de 16 horas a 21 horas.

El sábado 11 de diciembre, además, abrirá de nuevo el punto de vacunación en el Centro Comercial Benidorm Finestrat, de 16.00 horas a 20.30 horas.

La obligatoriedad del certificado Covid en la Comunitat Valenciana, que entró en vigor la medianoche del viernes 3 al sábado 4 y se anunció el 25 de noviembre, ha incrementado un 74% la administración de primeras dosis en la autonomía en la última semana de noviembre respecto a la primera semana del mismo mes. El crecimiento es más acusado en la provincia de Castellón, que casi ha triplicado la cifra en un mes, según las mismas fuentes.

El certificado se exige desde el fin de semana para entrar a locales de ocio y restauración con aforos de más de 50 personas; espacios dedicados a actividades recreativas y de azar con comida; eventos y celebraciones de más de 500 personas donde no siempre se pueda llevar puesta la mascarilla y en las visitas a hospitales (cuando se permitan) y a residencias de servicios sociales.

Durante las tres primeras semanas de noviembre, los puntos de vacunación, estáticos o móviles, recibían un goteo continuado de personas interesadas en vacunarse, y la administración de primeras dosis rondaba las 4.600 semanales con un aumento sostenido pero modesto (por debajo del 1% semanal).

A partir de entonces, en la cuarta semana de noviembre el ritmo de crecimiento se ha acelerado. De hecho, el fin de semana pasado, con motivo del Black Friday, solo en los puntos móviles sin cita previa se administraron un total 2.190 dosis y hubo que alargar el horario de atención para poder vacunar a todas las personas interesadas. La semana se cerró con 7.524 primeras dosis administradas (frente a las 4.331 de la primera semana de noviembre, es decir, un 74% más).

?? Ja pots consultar tota la informació sobre la implantació del #CertificatCOVID en https://t.co/mj6dhpkjdq



?? Hi trobaràs apartats específics per a la ciutadania i per a responsables i personal d’establiments.



?? També pots descarregar-te des d’ací mateix el teu certificat. pic.twitter.com/HYtZkpaRuL