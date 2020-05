Los padres rechazan la vuelta a las aulas con solo la mitad del alumnado

Para la mayoría de asociaciones de padres, el anuncio de ayer de la ministra Celaá sobre la posibilidad de que el curso escolar se reinicie en septiembre con solo la mitad del alumnado es una nueva ocurrencia.

Lo que propuso la ministra es que una parte de los alumnos trabaje presencialmente en las aulas mientras la otra mitad lo sigue haciendo telemáticamente desde casa para poder salvaguardar la distancia obligada mientras no se encuentre una vacuna o un remedio definitivo al Covid-19.

Vicente Morro, portavoz de Fcapa, que agrupa a 55 mil familias solo en la proivincia de Valencia, tilda de "parche con el que no se logra la vuelta a una verdadera normalidad". Lo que piden desde Fcapa es "que se articulen las medidas se seguridad oportunas, las que sean, pero que las clases empiecen con todos los alumnos a la vez".

Además, recuerdan las asociaciones de padres a la ministra que no tiene competencias ya que para entonces seguro que ya no habrá estado de alerta y las competencias educativas habrán vuelto a manos de la CCAA.

Así las cosas, lo único cierto de momento es que en la Comunidad Valenciana el curso arrancará el 7 de septiembre.

También hay consenso en que el inicio de curso estará centrado en el repaso y refuerzo de contenidos esenciales en los que no se ha podido profundizar en este último trimestre del curso 2019-20, aunque para ello haya que modificar el currículum.

Hasta entonces, hasta ese 7 de septiembre los centros educativos sólo abrirán para casos muy determinados y siempre con limitación de aforo. Podrán asistir a ellos los menores de 6 años cuyos padres acrediten tener que realizar un trabajo presencial y no dispongan de flexibilidad horaria, o los estudiantes de los cursos que cierran etapa educativa, así como los alumnos que deben examinarse de la PAU o Selectividad y los de centros de Educación Especial.

De hecho, según el decreto que regula la desescalada, ya publicado en el BOE, las fases del desconfinamiento en materia educativa se contempla para este curso, dentro de la fase 2 (26 de mayo), el retorno de algunos estudiantes a las aulas. En concreto, al referirse a los alumnos de cursos finalistas se menciona una división de los grupos de más de 15 estudiantes “al 50% para asistencia alterna o en semigrupos paralelos“.