Los médicos alertan de falta de personal para cubrir las vacantes del verano

Se acerca el periodo estival y los sindicatos médicos alertan de la falta de personal médico sobre todo en los municipios en los que los meses de verano se duplica incluso se triplica la población.

Desde Sanidad se anuncia que se van a destinar 72 millones de euros al plan de refuerzo y sustituciones en sanidad este verano. Es más, dice la propia Consellería que se han adelantado al problema que viene y que lo han planificado con suficiente antelación.

La directora general de Asistencia Sanitaria, Mariam García Layunta, ha subrayado que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública planifica "desde el mes de enero" la programación del plan de vacaciones de este verano y ha defendido que por "primera vez" este año se adelantará este programa al 15 de junio y se extenderá hasta el 15 de septiembre, lo que permitirá ofrecer contratos "más largos y más atractivos" a los profesionales de refuerzo.

En la provincia de Valencia, Fernando Garcia, delegado del CSIF asegura que el problema lo van a solventar quitando camas hospitalarias y alerta que la falta de médicos va a obligar a "captar a recién licenciados sin el MIR y aún así explica García el déficit de personal va a dificultar la apertura de los consultorios en las zonas mas turísticas del litoral"

La situación no está mucho mejor en la provincia de Castellón, Eva Suarez, presidenta del Colegio de Médicos de Castellón asegura que siguen esperando que la conselleria publique el plan de vacaciones cuando a los sanitarios se les pidió en el mes de febrero. Coincide con García que "el verano va a ser complicado porque ni en el hospital de Vinaròs, ni el hospital de La Plana Vila Real o el general de Castellón se han podido contratar médicos porque no hay y el personal no se quiere quedar".

Un problema que se acrecienta en la provincia de Alicante donde muchas localidades van a ver triplicada su población por el turismo, aunque desde CCOO insisten que el problema de falta de persona es durante todo el año.