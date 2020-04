Los mayores de las residencias valencianas aislados por riesgo de contagio ya se comunican por videollamada

Según el parte médico de esta misma mañana que diariamente hace público la consellería de Sanidad, en la Comunidad Valenciana hay 82 residencias afectadas en diferentes grados por el coronavirus, de las que siete han sido intervenidas por el departamento de Sanidad. En total, son 837 residentes infectados pero muchisimos más los que no están contagiados pero si confinados por el riesgo de contagio.

La Generalitat ha introducido un nuevo protocolo de comunicación entre los ingresados por Covid-19 con sus familias y de estas con los médicos y enfermeras que los atienden. Se habilita un número de teléfono específico, una franja horaria determinada y los sanitarios se pondrán en contacto regularmente con un portavoz familiar para ponerle al día de la situación del paciente.

Para los ingresados afectados por el Covid-19 que no dispongan de dispositivos de comunicación el Gobierno valenciano ha comprado tabletas, con enlace 4G, que se están repartiendo estos días.

Y ya podemos observar los primeros resultados. El ejemplo de la iniciativa de video-llamadas es de la residencia de ancianos de Ballesol Patacona. Son imagenes emotivas en las que se aprecia la emoción de los residentes al comunicarse con los familiares a los que no pueden ver por la pandemia del Coronavirus.