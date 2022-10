Los jugueteros valencianos eligen los 12 mejores de este año

Como cada año la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes entrega los Premios al Mejor Juguete del Año. Unos reconocimientos que no solo premian el mejor juguete en cada una de las categorías tradicionales de juego, sino que premia aquellos juguetes que aportan valores de igualdad, sostenibilidad y que pretenden cambiar el mundo.

Un jurado compuesto por expertos del sector del juguete ha sido el encargado de elegir al mejor en cada categoría teniendo en cuenta criterios como diseño, jugabilidad, innovación, calidad, etc.

Por su parte, expertos en infancia, educación, psicología y medios de comunicación han sido los encargados de elegir aquellos juguetes con valores destacados en su modo de juego como lo son el mejor juguete para promover la igualdad, el mejor juguete para cambiar el mundo y el mejor juguete para un mundo sostenibles.

Así, estos juguetes se convertirán en los más demandados de cara la próxima Navidad y acompañarán a los más pequeños para disfrutar con ellos de mil y una nuevas aventuras.

Los mejores juguetes elegidos en este 2022 han sido (ver vídeo):

CATEGORÍA MEJOR JUGUETE PARA CAMBIAR EL MUNDO:

Koala Mindful de Toy Partner.

Se centra en educar a los niños sobre la importancia de crear una meditación diaria y les enseña a estar más presentes, visualizar cómo calmar la mente mientras aprenden a meditar. A partir de 2 años. www.toypartner.es

CATEGORÍA MEJOR JUGUETE PARA UN MUNDO SOSTENIBLE:

Wiltopía – Torre de Investigación con Brújula de Playmobil

La mejor vista sobre la selva la ofrece la torre de investigación con plataforma giratoria y brújula extraíble y funcional para la siguiente caminata. La torre también sirve de refugio para los monos aulladores. Con muchos accesorios y con una tarjeta coleccionable con información sobre el «Mono aullador»

Wiltopia es la nueva y primera línea sostenible de PLAYMOBIL. Está fabricada con una media de más del 80% de material sostenible.

A partir de 4 años. www.playmobil.es

CATEGORÍA MEJOR JUGUETE PARA PROMOVER LA IGUALDAD:

Colección de Miniland Dolls con ropa Eco-friendly

La colección de muñecos y muñecas de Miniland busca promover el respeto por la diversidad, fomentando la tolerancia y la integración de todo tipo de colectivos, para que estos valores estén presentes en la educación de los niños desde muy pequeños. Asimismo, facilitan el juego simbólico y el desarrollo de las habilidades sociales.

A la completa colección de muñecos inclusivos fabricada en España se ha unido recientemente una colección de ropita eco-friendly. La ropa está fabricada con hilos provenientes de algodón y otras fibras recicladas

A partir de 3 años. www. minilandgroup.com

CATEGORÍA JUGUETE ELECTRÓNICO Y MEJOR JUGUETE

Kidizoom Print Cam

Cámara de fotos instantáneas para niños +5 años. ¡Enfoca, dispara e imprime tu foto sin tinta! Efectos, marcos y sellos. Fotos panorámicas. Fotos para imprimir, recortar y colorear personalizándolas.

A partir de 5 años. www.vtech.es

CATEGORÍA JUEGOS:

Escape Room Junior de Diset

El fenómeno de escape en vivo ya está en juego de mesa para los más pequeños! Éstos se convertirán en miembros del Servicio de Espías Súper Secreto (SESS), una organización que protege al mundo de muchos peligros. Los espías convertirán su casa en un auténtico Escape Room y tendrán que trabajar en equipo para resolver las diferentes misiones que se plantean. Contiene 6 emocionantes misiones las cuales se tendrán que resolver en menos de 15 minutos.

A partir de 8 años. www.diset.es

CATEGORÍA CONSTRUCCIÓN:

Rex the Dinobot de Worldbrans

Construye y programa a REX, el divertido Dino Robo?tico. Para dar vida a REX, tendrás que construir el dinosaurio y el mando con sus 150 piezas. Programa o dirige sus movimientos a través del mando. También podrás activar su modo ‘Guardián’ para asustar a los intrusos con su terrorífico rugido.

A partir de 6 años. www. www.worldbrands.es

CATEGORÍA ARTE Z MANUALIDADES:

Magic Lights 3D de Vtech

Juguete creativo para niños +4 años. ¡Ilumina tus creaciones! Deja volar tu imaginación creando obras de arte con luz y sonido. Podrás hacer tu diseño en dos o tres dimensiones siguiendo la guía incluida, la galería online o incluso diseñar tu propio proyecto; después introduce el código mágico y… ¡a disfrutar!

A partir de 4 años. www.vtech.es

CATEGORÍA ARTE Y MANUALIDADES:

Dino Calavera de Bizak

Ábrete camino hacia una épica aventura prehistórica con Dino Island Calavera gigante. Haz añicos el cráneo para descubrir las 30 sorpresas ocultas dentro de esta calavera llena de acción. Busca las piezas para formar el dinosaurio, el slime, el pirata y 5 épicos minihuevos que contienen nuevos minipersonajes. Construye completamente tu dino antes de ponerle el ojo gigante dentro de la boca para escucharlo rugir. Hay dos bestias prehistóricas y más de 20 minipersonajes para aplastar y coleccionar.

A partir de 5 años. www.bizak.es

CATEGORÍA MUÑECOS:

Trotties de Famosa.

Las Trotties son 4 muñecas viajeras que proceden de distintas ciudades y en su serie de animación cobran vida y cumplen misiones con sus poderes mágicos. Las muñecas tienen ojos emoji cambiantes (Love it, Amazing, Cute) con los que pueden reaccionar mágicamente a cualquier cosa. Cada una de ellas tiene un conjunto de ropa personalizado, divertido y con mucho color. Por si fuera poco, cuentan además con una limusina con efecto glow in the dark ideal para celebrar fiestas y llevarlas a todas partes. Su serie de animación está en CLAN.

A partir de 3 años. www.famosa.e

CATEGORÍA JUGUETES PRIMERA INFANCIA Y PREESCOLAR:

Touch and Play Music Plush Sophie La Girafe de BB Grenadine

El peluche sensorial y musical de Sophie la girafe se convertirá en un entretenimiento para toda la familia. Cogeros de las manos y formar un círculo en el que también agarraréis las patitas de delanteras de Sophie pulsando sobre sus sensores. Daos pequeños toquecitos en las manos, dedos, nariz o cualquier zona donde haya piel y las notas se activarán automáticamente y creando una melodía que seguirá el ritmo de vuestros toquecitos.

A partir de 10 meses. www. bbgrenadine.com/es/

CATEGORÍA VEHÍCULOS, RADIOCONTROL Y PISTAS:

Hot Wheels Monster Trucks Radio Control de Mattel

Corre y atraviesa todo tipo de parajes con el vehículo con control remoto Monster Trucks HW Unstoppable Tiger Shark™ de Hot Wheels®. Esta bestia en forma de Monster Truck con control remoto busca a su presa con la HW Terrain Stomp Technology™ para ‘aplastar’ la hierba, las rocas, la pista e incluso los coches de Hot Wheels®.

A partir de 3 años. www.mattel.es

CATEGORÍA JUGUETES DE IMITACIÓN:

Conectables Baby Einstein de Toynamics

Los pequeños compositores podrán crear canciones como solistas o tocar con amigos (o con la familia) en su primera banda utilizando la innovadora función de reproducción conectada. Presionando el botón de conectado se vincularán los 3 instrumentos; Los instrumentos se armonizan mágicamente, por lo que no importa cuántos niños estén tocando, la música siempre está perfectamente sincronizada. Además, los 3 incluyen la novedosa tecnología “Magic Touch”, la madera es táctil y suena sin necesidad de botones ni teclas.

A partir de 6 meses. www. toynamics.com