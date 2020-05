Los indicadores de la Comunidad Valenciana se situan a niveles de inicio de marzo

En espera de ver si influye o no el llamado "efecto fin de semana" la Comunidad Valenciana ha registrado este lunes unas cifras que ya están en los niveles de principios de marzo, cuando todavía no se había declarado el Estado de Alerta.

Con los datos actualizados facilitados por le consellería de Sanidad, desde ayer se ha producido un solo fallecimiento por COVID-19 en la Comunidad, lo que eleva a 1.413 las personas que han fallecido en la Comunitat en lo que llevamos de pandemia: 703 en la provincia de Valencia.

Respecto a los nuevos casos de coronavirus se confirman 7 nuevos casos positivos a través de PCR, una cifra que no se daba desde el pasado 8 de marzo. El total de positivos es de 11.080.

Por otro lado, en las últimas 24 horas se han registrado 144 nuevas altas, que elevan a 11.010 el total desde que comenzó la pandemia en la Comunitat Valenciana. En estos momentos se encuentran activos 3.027 del total de casos detectados desde el inicio, lo que representa un 19,59%. A día de hoy, solo hay 33 personas que requieren UCI en toda la Comunitat (10 en la provincia de Valencia). Por su parte, el número de enfermos de coronavirus hospitalizados es de 221 personas, de los cuales 139 en la provincia de Valencia.

Respecto al número de altas de profesionales sanitarios es de 2.150 y el número total de positivos en profesionales en estos momentos es de 559.

El número total de pruebas llevadas a cabo para la detección del coronavirus han sido 291.306 de las cuales 197.885 han sido a través de PCR y 93.421 a través de test rápido.

Y en cuanto a las residencias, a día de hoy hay algún caso positivo en 78 centros (34 en la provincia de Valencia). Desde la actualización de ayer 2 residentes han dado positivos. En estos momentos, se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 28 residencias en la Comunitat Valenciana, 13 en la provincia de Valencia.